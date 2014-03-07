غدًا .. مفتي الجمهورية يشارك في منتدي “تعزيز السلم الإجتماعي” بالإمارات

يشارك شوقي علام مفتي الجمهورية، في المنتدى العالمي “تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة”، والذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدى يومي 9 و 10 مارس المقبلين، الذي يقام تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، وبمشاركة عدد من العلماء والمفكرين المسلمين من مختلف أنحاء العالم.

وأكد مفتي الجمهورية، قبيل سفره، أن هذا المنتدى يأتي تأكيدًا لضرورة نشر ثقافة السلم المجتمعي في ظل ما تعيشه بعض المجتمعات من أحداث جسيمة، وانقسامات، وأفكار متطرفة، أدت إلي أعمال عنف في بعض الأحيان.

وأوضح المفتي، أن المؤتمر يهدف إلى تأكيد مفهوم “السلام كهدف إنساني سامٍ وحق جوهري من حقوق الإنسان”، مضيفًا أن السلم كمقصد شرعي يعد من أعلى مقاصد الشريعة الإسلامية، والضامن لكل الحقوق الأخرى ، مؤكدًا سعي المؤتمر في توضيح أهمية وضع مبادئ السلم في موقع الأولوية في ظل التوترات التي نعيشها، و تحديد المفاهيم الملتبسة التي أدى التباسها إلى تواجد آفات عديدة ابتليت بها المجتمعات الإسلامية.