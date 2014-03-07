القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة كابلات الكهرباء بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إلقاء القبض علي 4 أشخاص قاموا بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الكابلات الكهربائية بالعبور.

كانت المعلومات قد وردت للمقدم حازم سعد، رئيس مباحث العبور تفيد بقيام كل من “صالح .ر.ن “عاطل وشقيقه “محمد .ر.ن” عاطل ، و”اسلام .ط .ع ” عاطل والسابق اتهامه فى القضية رقم 3664 جنايات قسم ثان السلام القاهرة لسنة 2013 مخدرات ، و”محمد .ع .ش” سائق بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أكشاك كهرباء.

تم إخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث قاده العقيد عبد الحفيظ الخولى، رئيس فرع البحث الجنائى وتم ضبط المتهمين حال شروعهم بفتح أحد أكشاك الكهرباء بالإسكان الترفيهي وسرقة أعمدة نحاسية من داخله وبحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار و4 قرص مخدر وبحوزة الثانى سلاح أبيض سكين وبحوزة الثالث سلاح أبيض مطواه قرن غزال و 10 قرص مخدر وبحوزتهم بعض المعدات والأدوات الى يستخدمونها فى نشاطهم الإجرامى وهى ” قفازات عازلة – مفاتيح ملفوفة بلاصق أسود عازل – مفكات – كاتر – زرادية ” وسيارة ماركة سوزوكى بدون لوحات معدنية والتى يعمل الرابع عليها لاستخدامها فى تنقلاتهم وتحميل المسروقات، وأقروا ببيع متحصلات سرقاتهم من الأعمدة النحاسية لعميلهم المدعو “وحيد . ا .ل” تاجر خردة المسجل شقى خطر تحت رقم 978 فئة ب سرقة بالإكراه والسابق اتهامه فى عدد 8 قضايا ” سرقة بالإكراه – سرقة متنوعة – سلاح – مخدرات – هروبة من المراقبة ” أخرهم القضية رقم 188 جنايات قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2007 سلاح.

وأمكن ضبط الآخير وبمواجهته أقر بمضمون ما جاء بأقوال المتهمين وأنه يقوم بشراء متحصلات سرقاتهم مقابل ثمن بخس وضبط بإرشادة حوالى 100 كيلو نحاس وبتطوير مناقشتهم أعترفوا بإرتكابهم 6 وقائع سرقة اكشاك كهرباء بمختلف مناطق مدينة العبور.