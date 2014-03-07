ضبط شخصان بحوزتهم أوراق مالية مزورة بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شخصان وبحوزتهما أوراق مالية مزورة بمركز أبوتشت.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا ، قد تلقى إخطاراً بضبط أوراق مالية بحوزة شخصان بأبوتشت.

وكشفت التحريات عن قيام قوة أمنية بضبط كل من (وليد . ع . م) 34 سنة حاصل على دبلوم صنايع ولا يعمل ومقيم بعزبة البوصة بأبوتشت ، والسابق اتهامة فى عدد 8 قضايا متنوعة و( محمد . س . أ ) 24 سنة عامل ومقيم قرية رفاعة بفرشوط وبحوزتهما عدد 3 جهاز “إسكنر إتش بى” بالأحبار ملونة و مكبس يدوى لطبع العلامة المائية ،وعدد 5 ورقات فئة 100 جنية و عدد 1 ورقة فئة 200 جنيه وعدد من الأوراق الأخرى لفئة 100 جنيه تحت التجهيز ، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.