أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط شخصان بحوزتهم أوراق مالية مزورة بقنا‎

Google+ Print
ضبط شخصان بحوزتهم أوراق مالية مزورة بقنا‎ ضبط شخصان بحوزتهم أوراق مالية مزورة بقنا‎

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط شخصان وبحوزتهما أوراق مالية مزورة بمركز أبوتشت.

وكان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا ، قد تلقى إخطاراً بضبط أوراق مالية بحوزة شخصان بأبوتشت.

وكشفت التحريات عن قيام قوة أمنية بضبط كل من (وليد . ع . م) 34 سنة حاصل على دبلوم صنايع ولا يعمل ومقيم بعزبة البوصة بأبوتشت ، والسابق اتهامة فى عدد 8 قضايا متنوعة و( محمد . س . أ ) 24 سنة عامل ومقيم قرية رفاعة بفرشوط وبحوزتهما عدد 3 جهاز “إسكنر إتش بى” بالأحبار ملونة و مكبس يدوى لطبع العلامة المائية ،وعدد 5 ورقات فئة 100 جنية و عدد 1 ورقة فئة 200 جنيه وعدد من الأوراق الأخرى لفئة 100 جنيه تحت التجهيز ، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا