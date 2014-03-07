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” أبو حديد” يشارك فى حملة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية باسوان

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” أبو حديد” يشارك فى حملة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية باسوان ” أبو حديد” يشارك فى حملة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية باسوان

الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة

شارك الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، فى حملة لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية بمحافظة أسوان .

واستهدفت الحملة، اليوم الجمعة، إزالة 25 حالة تعدى منهم 9 حالات بقرية الكفور بكوم امبو و16 حالة بمركز دراو باجمالى 3 افدنة زراعية  .

وقال الوزير فى تصريح خاص لـONA، ان الوزارة اعتمدت خطة لإزالة جميع التعديات على الاراضى الزراعية فى جميع محافظات الجمهورية وبدأنا بالدقهلية والقليوبية واليوم اسوان  .

وأكد أنه  لن يتهاون فى إزالة التعديات ولن يسمح باى تعديات جديدة، مضيفاً انه جارى الاعداد لاصدار تشريع يغلظ العقوبة على التعديات على الاراضى الزراعية .

 وأضاف الوزير انه بالنسبة للاراضى التى ليس لها مصدر رى سيتم تقنين اوضاع اصحابها ولكن لن يتم التصالح مع أى حالة تعدت على أراضى زراعية وتابع الوزير خلال  جولته بلقاء مع شباب المزارعين بقرية الامال بمشروع وادى النقره للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها ثم عقد لقاء مع المستثمرين بوادى النقرة . 

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أونا