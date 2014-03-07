محافظ السويس : تسليم عمارات مدينة الشهداء من 41 إلى 50 الاسبوع المقبل

قال اللواء العربي السروي محافظ السويس ان المحافظة مستمرة في تسليم الوحدات السكنية للمتقدمين للزواج الحديث من2001 الي 2006 التي تم سحب القرعة عليها بمدينة الشهداء بمعدل 5عمارات أسبوعيا .

وأكد فى بيان اعلامي صادر من الديوان العام إلي أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لعمـــارة رقم41 إلى العمارة 50 خلال الأسبوع المقبل .

قال غريب جودة مدير لجنة توزيع المساكن أكد ان تسليم الوحدات السكنية من خلال حضور الزوج والزوجة ومعهما بطاقة الرقم القومي إلي لجنة توزيع المساكن بالديوان العام بالدور الأرضي ويشترط سداد ما تبقي من الأقساط ،لاستلام خطابات التخصيص والتوجه إلي حي عتاقة لإتمام إجراءات التعاقد,وسيتم الإعلان عن تسليم باقي الوحدات السكنية تباعاً.