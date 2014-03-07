رئيس الوزراء يأمر بإزالة التعديات علي طريق “مصر – الإسكندرية” الزراعى السريع

أعلن المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أعطى تعليمات بإزالة كافة التعديات المقامة علي جانبي الطريق الزراعي السريع (مصرــ إسكندرية) وذلك بعد أن شاهد رئيس الوزراء في رحلتي الذهاب والعودة من محافظة الغربية حجم وكم المخالفات واستيلاء المواطنين على حرم الطريق العام فى المنطقة مابين بنها وشبرا الخيمة.

وأشار المحافظ فى تصريح له اليوم إلى أنه تم إحالة ملف التعديات المستفزة على الأراضي الزراعية بطول الطريق الزراعي السريع إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشيرًا إلى أن المخالفين استباحوا حرمة الطريق الزراعي وحولوه إلى معارض للسيارات وكافتيريات ومخازن للخردة .

وأكد أن استمرار المخالفات يهدد بكارثة ستؤدى إلى فناء الأرض الزراعية بالدلتا لا سيما وأن بعض هذه المشروعات تشوبها عمليات غسيل أموال، مطالبًا الحكومة بالإسراع فى إصدار تشريع جديد يجرم التعدى على الأراضي الزراعية ويقضي للمخالفين بالحبس لأن الأمر أصبح غاية فى الخطورة .

أ ش أ