إصابة ربة منزل فى حريق شقة بسوهاج‎

أصيبت ربة منزل بحروق نارية متفرقة بالجسم إثر نشوب حريق بالشقة التي تسكن بها بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطاراً من قسم شرطة أول سوهاج بنشوب حريق بشارع سعد بن عبادة المتفرع من شارع المخبز الآلي.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة ملك المدعو سعد مبروك فنجري ،ونتج عن ذلك إصابة المدعوة نوال أبو ضيف أحمد 44 سنة ربة منزل “زوجة مالك الشقة” بحروق نارية من الدرجات الثلاثة بنسبة 15% بأنحاء متفرقة بالجسم وتم نقلها لمستشفي سوهاج العام .

وبسؤال المذكورة أيدت ما جاء بالفحص ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ونفت الشبهة الجنائية ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .