أمن القليوبية يكشف غموض العثور علي جثة شاب بها طلقات نارية

تمكنت مباحث شبين القناطر من كشف غموض العثور على جثة شخص فى العقد الثانى من العمر وسط حديقة موالح شبين القناطر وتبين انها لمبيض محارة قام شخصان بنقله .

تم اخطار اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية من العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بحضور حداد الى مركز شرطه شبين القناطر واتهامه لسائق ومزارع بقتل شقيقه الذي عثر علي جثته قتيلا بأحد حدائق الموالح .

كانت اجهزة الامن قد تلقت بلاغا بالعثور علي جثه لشخص فى العقد الثانى من العمر قمحى البشره ذو شعر أسود يرتدى بنطال كمونى اللون وجاكت موف اللون أسفله تيشرت أصفر فى ازرق وبمناظرتها تبين وجود فتحات لطلقات ناريه بالرأس والرقبه والصدر والظهر والجانب الايمن وعثر بجوار الجثه على عدد 7 مقذوف لطلقات ناريه عيار 7.62×39 ولم يعثر معه على أية أوراق تفيد فى تحديد شخصيته ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقه وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وإخطار الادله الجنائيه لتصوير الجثه ورفع بصماتها .

وحضر “شعبان السيد محمد محمد الشافعى حداد ” وقرر بتعرفه على الجثة وأنها لشقيقه ويدعى “الشافعى السيد محمد محمد الشافعى مبيض محارة” واتهم بقتله كل من”عواد. س .ع سائق” ، و”على .ا .س فلاح” وعلل اتهامه لخروج شقيقه صحبتهما وهما آخر من شوهد برفقته .

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمان ، وبمواجهتما بما جاء بأقوال شقيق المجنى عليه أنكرا ما نسب إليهما من إتهام، وجاري مناقشة المتهمين لكشف غموض الواقعة ، وجاري العرض علي النيابة للتحقيق .