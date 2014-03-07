تتّبعين حمية غذائية... إليكِ كاتو التمر

المقادير:

- 2 كوب طحين

- ملعقتان صغيرتان بايكينغ باودر

- بيضتان

- نصف كوب سكر ناعم بودرة

- 1 كوب تمر مقطّع الى مكعبات صغيرة

- 1 كوب ماء ساخن

- نصف كوب من الزيت النباتي

- تفاحة كبيرة مقشّرة ومقطّعة الى مكعبات.

طريقة التحضير

1- يخلط الطحين مع البايكينغ باودر في وعاء، ويوضع جانباً.

2- في وعاء آخر، يخفق البيض مع السكر الناعم في الخلاط الكهربائي الخاص بالكاتو على أقصى سرعة لمدة دقيقتين.

3- في وعاء ثالث، تنقع نصف كمية التمر مع الماء الساختة لمدة دقيقة. ومن ثم يهرس التمر بالخلاط اليدوي الكهربائي.

4- يضاف التمر المهروس والزيت النباتي تدريجياً الى مزيج البيض والسكر الناعم، مع الخفق المتواصل حتى يصبح الخليط متجانساً.

5- يزاد خليط الطحين والبايكينغ باودر تدريجياً اليهن مع متابعة الخفق بالخلاط لمدة دقيقة واحدة أو حتى يتجانس مزيج الكاتو.

6- يزاد التفاح المقشّر وبقية التمر، ويحرّك المزيج بالملعقة.

7- يمسح قالب مستطيل غير لاصق بحجم (25 x 10 سنتيمتراً) بالزيت.

يسكب المزيج ويمسّد بالملعقة.

8- يوضع القالب في الفرن المحمّى مسبقاً بدرجة (180 مئوية) لمدة 35 الى 45 دقيقة أو حتى النضوج.

يترك القالب جانباً حتى يبرد ثم يقلب في طبق التقديم.

9- يقطّع القالب الى 15 قطعة متساوية ويقدّم.

نصيحة:

من الأفضل استعمال الطحين الأسمر لانه غنيّ بالألياف والفيتامينات.

فوائد الطبق:

يحتوي على Ferulic acid ، Flavonols .

القيمة الغذائية للحصّة الواحدة:

الطاقة: 190 وحدة حرارية.

"الكوليسترول": 25 ملليغراماً.

المواد الدهنية: 8 غرامات.

النشويات: 27 غراماً.

البروتينات: 3 غرامات.

الألياف الغذائية: غرامان.

(هذه المقادير تكفي 15 شخص).

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