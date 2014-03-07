تتّبعين حمية غذائية... إليكِ كاتو التمر

المقادير:
- 2 كوب طحين
- ملعقتان صغيرتان بايكينغ باودر
- بيضتان
- نصف كوب سكر ناعم بودرة
- 1 كوب تمر مقطّع الى مكعبات صغيرة
- 1 كوب ماء ساخن
- نصف كوب من الزيت النباتي
- تفاحة كبيرة مقشّرة ومقطّعة الى مكعبات.
طريقة التحضير
1- يخلط الطحين مع البايكينغ باودر في وعاء، ويوضع جانباً.
2- في وعاء آخر، يخفق البيض مع السكر الناعم في الخلاط الكهربائي الخاص بالكاتو على أقصى سرعة لمدة دقيقتين.
3- في وعاء ثالث، تنقع نصف كمية التمر مع الماء الساختة لمدة دقيقة. ومن ثم يهرس التمر بالخلاط اليدوي الكهربائي.
4- يضاف التمر المهروس والزيت النباتي تدريجياً الى مزيج البيض والسكر الناعم، مع الخفق المتواصل حتى يصبح الخليط متجانساً.
5- يزاد خليط الطحين والبايكينغ باودر تدريجياً اليهن مع متابعة الخفق بالخلاط لمدة دقيقة واحدة أو حتى يتجانس مزيج الكاتو.
6- يزاد التفاح المقشّر وبقية التمر، ويحرّك المزيج بالملعقة.
7- يمسح قالب مستطيل غير لاصق بحجم (25 x 10 سنتيمتراً) بالزيت.
يسكب المزيج ويمسّد بالملعقة.
8- يوضع القالب في الفرن المحمّى مسبقاً بدرجة (180 مئوية) لمدة 35 الى 45 دقيقة أو حتى النضوج.
يترك القالب جانباً حتى يبرد ثم يقلب في طبق التقديم.
9- يقطّع القالب الى 15 قطعة متساوية ويقدّم.
نصيحة:
من الأفضل استعمال الطحين الأسمر لانه غنيّ بالألياف والفيتامينات.
فوائد الطبق:
يحتوي على Ferulic acid ، Flavonols .
القيمة الغذائية للحصّة الواحدة:
الطاقة: 190 وحدة حرارية.
"الكوليسترول": 25 ملليغراماً.
المواد الدهنية: 8 غرامات.
النشويات: 27 غراماً.
البروتينات: 3 غرامات.
الألياف الغذائية: غرامان.
(هذه المقادير تكفي 15 شخص).
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