بالصور.. محافظ قنا يفتتح معرض “جمعيه المستقبل للصم وضعاف السمع”

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا افتتاح معرض منتجات جمعيه المستقبل للصم وضعاف السمع يرافقه اللواء سيف النصر، مساعد مدير أمن قنا، حيث أشاد المحافظ بمستوى أداء الجمعية وما تقدمه من جهود في خدمة هذه الفئه داخل المجتمع، مؤكداً على استعداد المحافظة بتقديم الدعم الدائم لهم .

واستعرضت رئيسة الجمعية الأنشطة التى يقوم بها أفراد الجمعيه والجهود المبذوله في خدمة وتمكين الصم وضعاف السمع وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية كحق واجب والسعي إلى تمكين المعاقين سمعياً من الاندماج الكامل في المجتمع وذلك من خلال تضافر كل الجهود .

وشمل المعرض عرض لمنتجات “الأثاث والمفروشات والمشغولات اليدوية والفخار “.

وقد أعرب الهجان عن سعادته بما وصل إليه أفراد جمعيه المستقبل للصم والبكم من مهارة وحرفية فنية في الأعمال التي شاهدها داخل المعرض .