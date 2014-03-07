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كندا تطرد 9 عسكريين روس بينهم ضابط رفيع المستوي

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كندا تطرد 9 عسكريين روس بينهم ضابط رفيع المستوي كندا تطرد 9 عسكريين روس بينهم ضابط رفيع المستوي

أرشيفية

أعلن مسؤول كندي بارز  ، الجمعة ، أن السلطات الكندية طردت 9 عسكريين روس يتلقون تدريبات عسكرية بأراضيها.

وأوضح المصدر، أن من بين المطرودين ضابط رفيع، ويتوقع مغادرة العسكريين الروس بنهاية اليوم الجمعة.

وتأتي الخطوة عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، تعليق أنشطة عسكرية لبلاده ، كان أُعلن سابقاً تنفيذها مع روسيا.

وذكر “هاربر” ، أنه جرى في هذا الإطار تعليق كافة الأنشطة العسكرية منها “مناورات النسر المتيقظ” ، ولقاءات مقررة بين الجانبين.

وتتزامن التطورات مع تأزم الموقف في أوكرانيا التي تتهم روسيا بـ”غزو” شبه جزيرة القرم ، وسط انتقادات غربية وأمريكية حادة ضد التدخل الروسي في الإقليم الأوكراني.

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