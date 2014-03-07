تشديد أمني بالقرب من المناطق الأثرية والسياحة وفي محيط الكنائس بالأقصر

شددت مديرية أمن الأقصر من إجراءتها الأمنية، اليوم الجمعة ، تحسباً لأية أعمال عنف أو شغب خلال التظاهرات التي دعت لها جماعة الإخوان وما يعرف بالتحالف الوطني لدعم الشرعية عقب صلاة الجمعة .

وقال مصدر أمني أن اللواء مصطفي بكر، مدير أمن الأقصر عقد اجتماعاً مع القيادات الشرطية ومدير الإدارات الأمنية لوضع خطة محكمة لتأمين المحافظة طوال اليوم، مشيراً إلي أن بكر أصدر تعليماته خلال الإجتماع بإلغاء الإجازات والراحات للضباط والأفراد والمجندين ورفع درجة الاستنفار الأمني.

وشددت قوات الجيش المكلفة بتأمين مبني ديوان عام المحافظة من إجراءاتها الأمنية كما انتشرت آليات القوات المسلحة بالقرب من المناطق الأثرية والسياحية وفي محيط الكنائس وبعض المنشآت الحيوية .