ضبط راكبين لهروبهما من تنفيذ أحكام في مطار القاهرة

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، القبض على راكبين الأول مرحلًا من السلطات الإيطالية، والثانى كان فى طريقه للسفر إلى الإمارات، وذلك لهروبهما من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن وتم إتخاذ إجراءات تنفيذ الحكمين .

وتبين أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة الإيطالية القادمة من روما، وجود الراكب “ن . ا” مرحلا لمخالفته شروط الإقامة وبفحص بياناته تبين أنه هارب من تنفيذ حكم بالسجن 17 عاما و10 آلاف جنيه غرامة تم القبض عليه ، كما تم ضبط الراكب ” أ . ع ” لدى سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى دبى بعدما تبين هروبه من تنفيذ حكم بالسجن فى جناية بمحافظة القليوبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما لتنفيذ الحكمين الصادرين ضدهما .