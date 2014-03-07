“قومي المرأة” يناقش الأوضاع السياسية في مصر خلال اجتماعات الأمم المتحدة بجنيف

التقى وفد المجلس القومى للمرأة برئاسة السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس والدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون ونائب رئيس المجلس فى خلال مشاركته فى اجتماعات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة حاليًا فى جنيف، بعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية ومن بينهم وزير الدولة الفنلندى للشئون الخارجية ، وسفراء ورؤساء بعثات الولايات المتحدة وكندا واليونان وسويسرا وسفيرة فنلندا بمقر الأمم المتحدة بجنيف وسفير بريطانيا والنمسا وإيطاليا والتشيك ورومانيا ومونتنجرو وذلك لشرح الأوضاع فى مصروانعكاساتها على وضعية المرأة .

وقدم وفد المجلس صورة حقيقية بعيدًا عما تروجه بعض وسائل الإعلام الغربية المنحازة وبهدف التأثير على مواقف هذه الدول ليصبح أكثر موضوعية وإنصافًا ، وإيقاف المحاولات التى تقوم بها بعض الدوائر والقوى المعادية للإوضاع الراهنة فى مصر لإصدار بيانات أو مشروعات قرارات تحمل نظرة غير منصفة للإوضاع الحالية .

وتطرق الوفد الى الحديث عن الأوضاع السياسية والدستورية المتردية للمرأة ولحقوق الإنسان بشكل عام فى ظل حكم الإخوان المسلمين لمصر ، والمحاولات الدؤوبة لاستبعادها والإخلال بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء فى دستور 2012 ، فضلًا عن الممارسات التى قاموا بها من أجل تغيير المناهج التعليمية بهدف إبراز صورة مشوهة لمجتمع يقوم بتهميش النساء.

ومن ناحية أخرى ، شارك وفد المجلس فى الندوة التى عقدت عن الأوضاع السياسية الراهنة بمصر بعد ثورة 30 يونيو وإقرار الدستور الجديد ، وتحدثت السفيرة ميرفت التلاوى عن الأحكام الدستورية الجديدة التى تضمنها دستور2014 والمتعلقة بالمرأة مقارنة بنصوص دستور 2012 ، مطالبة مختلف دول العالم بدعم مصر ومساندة المرأة المصرية فى هذه المرحلة الدقيقة.

كما تحدث الدكتور محمد نور فرحات عن الاطار السياسى الذى وضع فى ظله دستورى 2012 و 2014 ، وعن أبرز الفروق بينهما فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان .

أ ش أ