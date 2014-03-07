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إفشال محاولتى تهريب أدوية و50 “آى فون” من بريطانيا والسعودية

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إفشال محاولتى تهريب أدوية و50 “آى فون” من بريطانيا والسعودية إفشال محاولتى تهريب أدوية و50 “آى فون” من بريطانيا والسعودية

مطار القاهرة

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، اليوم محاولتين لتهريب 50 جهاز “أى فون” ، و330 علبة دواء مستوردة بصحبة راكبين قادمين من وبريطانيا وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضرين للراكبين.

يذكر أنه ، أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن إشتبه جمال ترك مدير الجمرك فى الراكب ” م . ش ” صاحب صالة جيم .

وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 330 علبة دواء لبناء الأجسام , كما ضبط رضا أبوالعزم ، و محمد فتحى نائباً لمدير الجمرك الراكب ” ع . م ” يخفى 40 جهاز تابلت و 10 أجهزة آى فون و23 زجاجة بارفان لدى عودته على الطائرة السعودية رقم 305 والقادمة من جدة.

وحينها , أمر أحمد حسن عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضرين للراكبين وإحتجاز المضبوطات ، أبديا رغبتيهما للتصالح وسداد الرسوم والغرامات الجمركية المقررة عليهما مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما .

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