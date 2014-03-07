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استقالات جماعية من حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا

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استقالات جماعية من حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا استقالات جماعية من حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا

تقدم 500 عضو من إدارة رئاسة حزب الشعب الجمهوري فرع مدينة آنطاليا بجنوبي تركيا، منهم مساعد رئيس فرع الحزب، باستقالاتهم احتجاجًا على موقف قياديي حزبهم بعدم الاختيار الصحيح لكوادر الحزب الجديدة قبل الانتخابات المحلية المقرر لها 30 مارس الجارى.

وذكرت صحيفة “صباح ” التركية اليوم الجمعة أن المسرح السياسي في تركيا شهد في الآونة الأخيرة استقالات جماعية عديدة من مجلس إدارات البلديات من مختلف الأحزاب السياسية احتجاجا على اختيار قادتهم لأسماء جديدة لرئاسة البلديات ومجالسها استعدادًا للانتخابات المحلية.

أ ش أ

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