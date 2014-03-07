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عودة العمل بمكاتب بريد قنا وتعليق إضراب العاملين

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عودة العمل بمكاتب بريد قنا وتعليق إضراب العاملين

عودة العمل بمكاتب بريد قنا وتعليق إضراب العاملين

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا يرافقه الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس هيئة البريد عملية إقناع العاملين المعتصمين أمام مكتب البريد الرئيسى بمدينة قنا والمضربين عن العمل لليوم الثالث وتحاور مع المعتصمين وتم أقناعهم بتعليق الاعتصام .

وأكد الهجان أن رئيس الهيئة عقد لقاء وموظفى البريد داخل الفرع الرئيسى للبريد بمدينة قنا واستمع إلى مطالبهم ووعدهم بتنفيذ هذه المطالب خلال الفترة القادمة .

وأشار إلى أن الموظفين تعهدوا بالعمل يومى الجمعة والسبت لتعويض يومى الإضراب ولإنهاء جميع الأعمال المتأخرة ولصرف معاشات المواطنين وتقديم مختلف الخدمات البريدية لهم وتم الاتفاق على إنهاء الإضراب وفتح الأبواب لاستقبال الجماهير من اليوم وعلى أن يعمل بريد نجع حمادى يوم إجازته السبت لتعويض الإضراب .

عودة العمل بمكاتب بريد قنا وتعليق إضراب العاملين

عودة العمل بمكاتب بريد قنا وتعليق إضراب العاملين

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