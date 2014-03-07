بارترا: لا نتخيل الموسم المقبل دون بويول

برشلونة، (إفي): اعترف مارك بارترا مدافع فريق برشلونة الصاعد أنه وزملائه حتى الآن "لا يستوعبون" نبأ رحيل القائد كارليس بويول عن الفريق بعد انتهاء الموسم الجاري.

وأوضح بارترا خلال مؤتمر صحفي "رحيل بويول نبأ حزين، هو القائد، على الصعيد الشخصي ساعدني كثيرا بنصائحه، استفدت منه خططيا وتعلمت من أسلوبه في الدفاع، لا نتخيل الموسم المقبل بدونه".

وأشار بارترا الى أن خلافة بويول في ارتداء شارة القيادة مهمة قد يتولاها عديد من اللاعبين مثل تشافي هرنانديز أو أندريس إنييستا أو ليونيل ميسي أو سرجيو بوسكيتس.

وأعلن بويول الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي أن الموسم الجاري هو الاخير له مع

برشلونة، دون الافصاح عن اتخاذ قرار بالاعتزال أو الانتقال الى دوري آخر خارج إسبانيا.

وقضي بويول (35 عاما) في البرسا 19 عاما وتوج معه بـ21 لقب، بخلاف تتويجه مع إسبانيا بكأس العالم واليورو، وقد أبعدته الإصابات عن اللعب المنتظم خلال الموسمين الاخيرين.