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المكسيك تنتظر رد مانشستر حول إصابة شيشاريتو

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المكسيك تنتظر رد مانشستر حول إصابة شيشاريتو المكسيك تنتظر رد مانشستر حول إصابة شيشاريتو

مكسيكو سيتي، (إفي): قال المدير الفني للمنتخب المكسيكي لكرة القدم ميجل إيريرا إنه بانتظار أخبار من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حول إصابة منعت المهاجم خافيير "شيشاريتو" هيرنانديز من إنهاء مباراة ودية أمام نيجيريا.

وقال إيريرا الخميس "نأمل ألا يكون الأمر خطيرا"، معتبرا أن هيرنانديز يعاني من شد "خفيف جدا" في الركبة، بعد اصطدامه الأربعاء بحارس مرمى نيجيريا، ونفى أن يكون الأمر متعلقا بأوتار الركبة كما تكهنت الصحف المحلية.

وقدر المدرب أن تتسبب الإصابة في غياب المهاجم عن الملاعب "أسبوعا أو عشرة أيام".

من جانب آخر، قال إيريرا إنه سيحدد قائمته للمونديال بنسبة 90 أو 95 بالمائة عقب المباراة الودية أمام الولايات المتحدة يوم الثاني من أبريل المقبل

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