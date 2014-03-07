سان لورنزو يقفز لوصافة الدوري الأرجنتيني وريفر بليت يتعادل سلبيا مع تيجري

بوينوس آيرس، (إفي): قفز فريق سان لورنزو لوصافة مرحلة إياب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه روساريو سنترال (2-1)، فيما تعادل ريفر بليت مع مضيفه تيجري سلبيا في ختام الجولة السادسة من البطولة.

وارتفع رصيد سان لورنزو إلى 12 نقطة محتلا وصافة البطولة بفارق نقطة خلف كولون المتصدر، بفضل ثنائية لنيكولاس بلاندي (ق85 و88).

وسجل هدف روساريو، الذي تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ15 ، كارلوس لونا (ق4).

وفي ختام الجولة الخميس تعادل ريفر بليت مع مضيفه تيجري سلبيا ليصبح بالمركز الـ11 بثماني نقاط، فيما يحتل أصحاب الأرض المركز الـ13 بسبع نقاط.

وفي وقت سابق الخميس استطاع كيلميس أن يخرج من المركز الآخير بعد فوزه على مضيفه أرسنال ساراندي بهدفين نظيفين حملا توقيع سباستيان مارتينيز (ق23) وسرخيو إيبردينخر (ق90).

وارتفع رصيد كيلميس إلى ست نقاط في المركز الـ18 حيث يتساوى مع أول بويز في رصيد النقاط والأهداف أيضا، بفارق الأهداف خلف أرسنال الذي يأتي في المرتبة الـ17.

وفي مستهل الجولة الثلاثاء تعادل متصدر البطولة كولون مع ضيفه جودوي كروز (1-1) ليضيف نقطة واحدة لرصيده وينفرد بالقمة بـ13 نقطة.

وبنفس النتيجة انتهى لقاء خيمناسيا لا بلاتا مع أتلتيكو رافائيلا، فيما تعادل أول بويز سلبيا مع ضيفه أرخنتينوس جونيورز.

وفي مباريات الأربعاء انتفض بوكا جونيورز وحقق ثاني انتصاراته في الدوري بفوزه على ضيفه أوليمبو بهدفين نظيفين، فيما مني فيليز سارسفيلد بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه نيويلز أولد بويز (4-1)، مهدرا فرصة اعتلاء الصدارة.

وخسر راسينج مواجهته أمام مضيفه لانوس بهدف وحيد، مسجلا رابع هزيمة في سادس لقاء له هذا الموسم.

وتبدأ الجولة السابعة غدا السبت بمباريات كولون مع خيمناسيا لا بلاتا، وأرخنتينوس جونيورز مع لانوس، واستوديانتس مع أتلتيكو رافائيلا، وفيليز سارسفيلد مع بلجرانو.

وتستمكل الأحد بمواجهات جودوي كروز مع سان لورنزو، وأوليمبو مع نيويلز أولد بويز، وريفر بليت مع أرسنال ساراندي، وراسينج مع بوكا جونيورز.

وتختتم الجولة الاثنين بمباراتي كيلميس مع أول بويز، وروساريو سنترال مع تيجري