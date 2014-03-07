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وزير التعليم يعتذر عن الحضور إلى السويس أول أيام الدراسة

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وزير التعليم يعتذر عن الحضور إلى السويس أول أيام الدراسة وزير التعليم يعتذر عن الحضور إلى السويس أول أيام الدراسة

 

الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم

قال أيمن فهمي إسماعيل، المستشار الإعلامي لمديرية التربية والتعليم بالسويس، إن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم أرسل خطاب أمس إلى المديرية يفيد عدم تمكنه الحضور أول أيام الدراسة يوم الأحد القادم للمحافظة، كما كان معد من قبل لتوزيع أجهزة التابلت على الطلاب .

وأضاف فهمي فى تصريحات صحفية أن وزير التعليم أناب ميسي فاضل رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة للحضور يوم الأحد للسويس ويرافقها عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة وتوزيع 8378 جهاز تابلت والتى منحتها وزير التربية والتعليم لمدارس السويس .

وتابع فهمي أن تلك الأجهزة ستاهم بدخل التكنولوجي الحديثة بمدارس السويس وبدل من الكتب المدرسية الورقية ، موضحاً أن رئيس قطاع التعليم بالوزارة ستقوم بجولة تفقدية بعدد كبير من المدارس .

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