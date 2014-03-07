مطار أثينا يمنح مصر للطيران جائزة أسرع شركة نموا في أفريقيا

فازت شركة مصر للطيران بجائزة أسرع شركة طيران نمواً فى القارة الأفريقية، جاء ذلك فى ورشة العمل التى ينظمها مطار أثينا الدولى سنوياً لتكريم شركات الطيران التى تسجل أعلى معدلات نمواً فى حركة الركاب على رحلاتها كل عام ، وقد تناولت ورشة العمل التى أقيمت فى نهاية شهر فبرايرالماضى إلقاء نظرة عامة على سوق الطيران وحركة النقل الجوى خلال عام 2013 والتوقعات الإيجابية لعام 2014 وسياسة التحفيز التى يتبناها مطار أثينا الدولى لتشجيع حركة السفر من وإلى اليونان.

وخلال ورشة العمل قدمت سلطات مطار أثينا الدولى الجوائز السنوية لشركات الطيران الأسرع نمواً خلال عام 2013 وحصلت مصرللطيران على هذه الجائزة والتي تسلمها إيهاب الحلواني مدير مكتب مصر للطيران بأثينا.