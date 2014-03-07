أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مطار أثينا يمنح مصر للطيران جائزة أسرع شركة نموا في أفريقيا

Google+ Print
مطار أثينا يمنح مصر للطيران جائزة أسرع شركة نموا في أفريقيا مطار أثينا يمنح مصر للطيران جائزة أسرع شركة نموا في أفريقيا

فازت شركة للطيران بجائزة أسرع شركة طيران نمواً فى القارة الأفريقية، جاء ذلك فى ورشة العمل التى ينظمها مطار أثينا الدولى سنوياً لتكريم شركات الطيران التى تسجل أعلى معدلات نمواً فى حركة الركاب على رحلاتها كل عام ، وقد تناولت ورشة العمل التى أقيمت فى نهاية شهر فبرايرالماضى إلقاء نظرة عامة على سوق الطيران وحركة النقل الجوى خلال عام 2013 والتوقعات الإيجابية لعام 2014 وسياسة التحفيز التى يتبناها مطار أثينا الدولى لتشجيع حركة السفر من وإلى اليونان.

وخلال ورشة العمل قدمت سلطات مطار أثينا الدولى الجوائز السنوية لشركات الطيران الأسرع نمواً خلال عام 2013 وحصلت مصرللطيران على هذه الجائزة والتي تسلمها إيهاب الحلواني مدير مكتب مصر للطيران بأثينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري