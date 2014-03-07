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القبائل العربية بالسويس تسلم دفعة جديدة من السلاح غير المرخص للجيش الثالث

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القبائل العربية بالسويس تسلم دفعة جديدة من السلاح غير المرخص للجيش الثالث القبائل العربية بالسويس تسلم دفعة جديدة من السلاح غير المرخص للجيش الثالث

صورة أرشيفية

قام شيوخ القبائل العربية بالسويس، أمس الخميس، بتسليم دفعة جديدة من الأسلحة غير المرخصة للجيش الثالث الميداني ضمن مبادرة الفريق أول عبد الفتاح .

من جانبه قال الشيخ محمد خضير، شيخ قبيلة العمارين، إنهم والقبائل العربية يوماً وأسبوعياً تسلم أسلحة غير مرخصة للجيش الثالث إحتراماً له وإحتراماً لمبادرة المشير السويس، موضحاً أنهم كقبيلة قاموا بتسليم دفعة جديدة من الأسلحة غير المرخصة للجيش منذ أسبوعين .

وأضاف أنهم وباقي القبائل استبدلوا السلاح بالفأس لزراعة الأرض ويعلمون مدي خطورة الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد ويتواصلون مع القوات المسلحة، وعلى استعداد لتقديم مزيد من الدعم من أجل المرور بالبلاد لبر الأمان.

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