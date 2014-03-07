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فهمي يلتقي برئيس وزراء ليبيا لبحث تأمين المصريين والعلاقات الثنائية

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فهمي يلتقي برئيس وزراء ليبيا لبحث تأمين المصريين والعلاقات الثنائية فهمي يلتقي برئيس وزراء ليبيا لبحث تأمين المصريين والعلاقات الثنائية

نبيل فهمي

التقى وزير الخارجية نبيل فهمي برئيس الليبية علي زيدان بمشاركة وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز، خلال زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى الي روما للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن دعم ليبيا، وقد تمت مناقشة العلاقات الثنائية المصرية الليبية وكيفية حماية أمن ورعاية المصريين المقيمين في ليبيا منعا لتهديدهم واستهدافهم، واكد زيدان حرص حكومته على القيام بكل ما يمكن لتوفير افضل الظروف الممكنة لهم ولعملهم.

واكد زيدان حرصه على مشاركة المصريين والشركات المصرية في اعادة إعمار ليبيا. وقد اكد وزير الخارجية من جانبه على اهتمامنا بدعم العلاقات مع ليبيا في كافة المجالات مع التأكيد على ضرورة توفير الجانب الليبي الحماية لجميع المصريين المقيمين في ليبيا.

كما ناقش فهمى مع زيدان كيفية تحقيق الامن في ليبيا ودعم الحفاظ على امن الحدود الليبية وهو ما يحقق مصلحة ليبيا والمصلحة المصرية.

كما التقي فهمى وزير الخارجية الامريكية جون كيرى ووزيري خارجية اسبانيا وإيطاليا حيث اكد على ضرورة تعاون تلك الدول مع في دحر التطرف والإرهاب الذي يؤثر سلبا على مصالح جميع الأطراف بدون استثناء.

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