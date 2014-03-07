الإخوان بالسويس يحشدون للتظاهر ضد الجيش‎

دعا تنظيم الإخوان بالسويس أنصاره ، عبر رسائل نصية على الهواتف المحمولة، بالتجمع بمحيط مسجد حمزة ، بحي فيصل والخلفاء الراشدين بحي الأربعين ، والخروج فى المظاهرات عقب صلاة الجمعة والتظاهر ضد الجيش والشرطة.

يذكر أن عدد من شوارع محافظة السويس ، شهدت حالة من التكثيف الشرطي ، وتمركز قوات ملحوظة بميدان الأربعين بالتزامن مع دعوات أنصاء وأعضاء تنظيم الأخوان المحظور للتظاهر عقب صلاة الجمعة .

قال مصدر أمني ، إن قوات الجيش والشرطة رفعت أقصي درجات الاستعداد منذ صباح اليوم لردع اى مظاهرات مخالفة لقانون تنظيم التظاهر .