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محافظ بنى سويف يبحث مع رئيس شركة سامسونج انقطاع التيار عن المصانع

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محافظ بنى سويف يبحث مع رئيس شركة سامسونج انقطاع التيار عن المصانع محافظ بنى سويف يبحث مع رئيس شركة سامسونج انقطاع التيار عن المصانع

محافظ بنى سويف يبحث انخفاض الجهد مع شركة نقل الكهرباء بشمال الصعيد

كلف المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف كل من اللواء محمد عزت، السكرتير العام ومسئولى إدارة منطقة كوم أبوراضي الصناعية ببحث موضوع انخفاض الجهد مع شركة نقل الكهرباء بشمال الصعيد لإبلاغ المصانع مسبقاً بمواعيد انخفاض الجهد من خلال المنطقة الصناعية، بهدف عدم تأثر عمليات الإنتاج في مصانع المناطق الصناعية بإنقطاع التيار بصورة متكررة.

ووعد المحافظ بدراسة المبادرة التي تقدم بها رئيس شركة سامسونج والخاصة بعمل بروتوكول تعاون بين الشركة وجامعة بني سويف تهدف إلي ربط سوق العمل بمخرجات العملية التعليمية وتحديد نوعية الخريجين والمؤهلات المطلوبة والتركيز على النواحي الإبداعية والإبتكارية في المناهج الدراسية للاستفادة منها في سوق العمل والربط بين التخصصات المطلوبة وتوظيفها في المصانع والشركات الاستثمارية بمناطق المحافظة الصناعية.

جاءذلك خلال لقاءه كينام لي، رئيس شركة سامسونج العالمية اليكترونيكس واللواء إسماعيل طاحون، مدير قطاع العلاقات العامة بالمصنع، حيث أبدي رئيس سامسونج رغبته في تبني المحافظ المبادرة فأجري البتيتي إتصالاً برئيس الجامعة الدكتور أمين لطفي لدراسة الموضوع والتنسيق وتحديد الاجراءات اللازمة لذلك ودعا المستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف المستثمرين ورجال الاعمال لدراسة إمكانية تكوين شركة للنقل الجماعي مساهمة من هذه المصانع في حل مشكلة المواصلات بمراكز بني سويف مبدياً إستعداد المحافظة للمساهمة في هذه الشركة.

وطالب البتيتي مسئولي الشركات والمصانع الموجودة بالمناطق الصناعية شرق النيل ببني سويف بتوسيع نظرتها للمجتمع والبيئة المحيطة والمساهمة في حل مشاكل المواطن اليومية وعدم الاقتصار فقط على حسابات المكسب والخسارة.
> وأشار البتيتي إلى أن بني سويف بمناطقها الصناعية الواعدة أصبحت خلال سنوات قليلة مصدر جذب للمستثمرين من أبناء المحافظة والعرب والأجانب مما يساهم في تقليص نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب

فيما ناقش المهندس أحمد زهير، مدير قطاع الإنتاج ،مع المحافظ خطة التوسعات المستقبلية للشركة وإضافة خط إنتاج جديد لإنتاج الشاشات اللوحية فائقة التكنولوجيا وتصنيع الشرائح الداخلة في إنتاج شاشات أجهزة الكمبيوتر والتليفزيون ,خاصة مع إتجاه الشركة نحو زيادة الطاقة الإنتاجية الحالية من نصف مليون جهاز إلى 3 مليون جهاز خلال العام الحالي.

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