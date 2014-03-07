وصول 33 ألف طن بضائع وزيوت لموانئ السويس

قال اللواء بحري حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ السويس استقبلت صباح اليوم الجمعة ما يزيد عن 33 ألف طن بضائع ، موضحاً أن ميناء الزيتيات استقبل 8500 طن بوتجاز سائل على متن السفينة ” MAR MAR JAZZ ” قادمة من ميناء ينبع السعودي.

وأضاف رئيس الهيئة ، أن ميناء بور توفيق استقبل 12 ألف طن بضائع قادمة من السعودية على متن السفينة ” EGAPTION ” ، ووصل إلى ميناء الأدبية 3 سفن ” BOOY- NOOR – MANGAM ” على متنهما 15 ألف طن بضائع بمختلف المجالات .

وتابع أن ميناء نويبع استقبل وغادر من خلاله 980 راكب ومعتمر ، ووصل وغادر إلى ميناء سفاجا 470 راكب .