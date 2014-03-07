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وزير النقل يبدأ زيارة للإسكندرية غدًا لتفقد أعمال تطوير الميناء

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وزير النقل يبدأ زيارة للإسكندرية غدًا لتفقد أعمال تطوير الميناء وزير النقل يبدأ زيارة للإسكندرية غدًا لتفقد أعمال تطوير الميناء

الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل

يبدأ الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل والمواصلات غدًا زيارة لمحافظة الإسكندرية يتفقد خلالها أعمال التطوير والتحديث التي تمت بالمنطقة الأولى بميناء الإسكندرية ، كما يترأس اجتماع المجلس الأعلي للموانئ الذي يعقد بميناء الإسكندرية.

يذكر أن الاجتماع يعقد بميناء الإسكندرية للمرة الأولى ، بعضوية رئيس قطاع النقل البحرى محمد عبد القادر وحضور اللواء إبراهيم يوسف مستشار الوزير للنقل البحرى ورؤساء هيئات الموانئ.

ويتفقد الوزير أيضًا أعمال تطوير وتوسيع الأرصفة لزيادة قدرتها الاستيعابية للبضائع التي تصل الميناء والمصدرة للخارج فضلاً عن عمليات التحديث الإلكتروني ليواكب الميناء التطورات العالمية وزيادة قدرته على استيعاب وجذب السفن والبواخر العملاقة.
> أ ش أ

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