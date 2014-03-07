أوباما يبحث مع بوتين هاتفيا الوضع في أوكرانيا

أجرى الرئيس الامريكي باراك أوباما اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين استغرق ساعة بحث خلاله مع الرئيس الروسي الوضع الراهن في اوكرانيا.

> وأعلن البيت الابيض ان الرئيس أوباما اكد خلال الاتصال ان تحركات روسيا تمثل انتهاكا لسيادة اوكرانيا وسلامة اراضيها وهو الامر الذي جعل الولايات المتحدة تتخذ عدة خطوات بالتنسيق مع الدول الاوروبية الحليفة ردا على ذلك.

> واشار أوباما الى ان هناك سبيلا لحل الازمة دبلوماسيا من خلال اجراء مباحثات مباشرة بين الحكومتين الروسية والاوكرانية بمشاركة دولية لضمان حماية حقوق كافة الاوكرانيين بما في ذلك الروس وعودة القوات الروسية الى قواعدها.

> وقال أوباما ان وزير الخارجية الامريكي جون كيري سيواصل مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف والحكومة الاوكرانية وبعض الاطراف الدولية الاخرى خلال الايام القادمة لتحقيق تلك الأهداف.

> أ ش أ