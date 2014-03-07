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وزير الإسكان: معايير توزيع الوحدات ثابتة والدعم مقتصر على محدودى الدخل

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وزير الإسكان: معايير توزيع الوحدات ثابتة والدعم مقتصر على محدودى الدخل وزير الإسكان: معايير توزيع الوحدات ثابتة والدعم مقتصر على محدودى الدخل

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أن المعايير التى توزع بها الوحدات السكنية على المواطنين ثابتة، ولن تكون هناك مجاملات، موضحا أنه سيتم طرح 8000 وحدة جاهزة كمجموعة أولى، وسيتم إعلانها خلال أيام قليلة، لحين تجهيز المرحلة الثانية.

وتابع وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، عبر شاشة "اليوم"، أن التمويل العقارى قاصر على محدودى الدخل، مشددا على أن نسبة الدعم ستكون بفائدة 7% بعد دفع مقدم، والتقسيط على 30 سنة، مشيرا إلى أن البنك المركزى يدعم صندوق التمويل العقارى لدعم الأسر محدودة الدخل.

ووعد مدبولى، المواطنين محدودى الدخل بطرح مجموعة من الوحدات السكنية خلال أيام، ويشملها وحدات خاصة للأم المعيلة، موضحا أن هناك تعاونا مع شركات المقاولات الخاصة، بالإضافة إلى قطع أرض يتم طرحها لمن يرغب فى المساحات الواسعة، تصل قطعة الأرض إلى 200 متر.

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