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أستاذ بطب عين شمس: الإصابة بالقلب هى أعلى سبب للوفاة فى مصر

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أستاذ بطب عين شمس: الإصابة بالقلب هى أعلى سبب للوفاة فى مصر أستاذ بطب عين شمس: الإصابة بالقلب هى أعلى سبب للوفاة فى مصر

قالت د. نيرين عكاشة، أستاذ أمراض القلب بكلية طب جامعة عين شمس، إن الإصابة بإمراض القلب هى أعلى سبب للوفاة فى ، مؤكدة "أننا قمنا بإجراء 3600 حالة قسطرة قلب، وتوزيع دعامات بمعهد ناصر سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، منهم 340 حالة كانت مصابة بجلطات حادة فى القلب، وتم علاجهم وإجراء اللازم معهم".

وطالبت نيرين عكاشة، خلال مقابلة تليفزيونية لبرنامج "القاهرة 360"، الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال، على شاشة "القاهرة والناس"، أمس الخميس، المرضى بأهمية طلب سيارة الإسعاف باعتبارها شيئا مهما عن استخدام السيارة لنقله للمستشفى، مؤكدة أن مشروع دعامة الحياة يتم بالتعاون مع جمعية القلب الأوروبية.

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