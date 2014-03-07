محافظ جدة يوجه بتوقيع العقوبات على المخالفين في قضية فوسفيد الألمنيوم

أوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي محمد باداود بأنه فور حدوث الاصابات جراء استنشاق غاز الفوسفيد لعدد من المواطنين في جدة، وجه صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ جدة بعقد اجتماع طارئ للإدارات والجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع ودراسة جميع ما يتعلق بهذا الوضع من جميع جوانبه.

وبين الدكتور سامي بأن الامير مشعل بن ماجد قد شدد في توجيهه على معاقبة كل متسبب تثبت إدانته في هذا الأمر كما وجه سموه إلى تكثيف البرامج التوعوية والتعريفية عن المواد الضارة التي تسبب خطرًا على صحة الإنسان والصحة العامة، كما تضمن توجيه سموه التشديد على الجهات الرقابية بمصادرة جميع أنواع المبيدات التي تحتوي على مادة فوسفيد الألمنيوم التي تباع في الأسواق ومتاجر المبيدات الحشرية ومعاقبة المؤسسات والشركات التي لا تلتزم بهذه التعليمات، إضافة إلى التأكيد على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات بتنظيم حملات للتوعية من مخاطر هذه المادة وسبل الوقاية والتحذير من استخدامها رغبةً في إيصال معلومة طبية عن أي مبيد خطير يحتوي على مادة «فوسفيد الالمنيوم»، والتي تباع بصورة غير شرعية وعن طريق جهات ليس لديها أرقام تسجيل لا للشركة ولا حتى للمبيد نفسه.

وأوضح باداود ان فوسفيد الالمنيوم يأتي على شكل اقراص بيضاء مربعة صلبة قطرها 2 سم تقريبا فعندما يتم وضعها في «إناء أو نحوه» داخل المنزل ويحكم إغلاقه يتحول من درجة الصلابة إلى الغازية متحولا إلى غاز اكسيد النيتروجين وهو من الغازات الخطيرة والخطيرة جدًا بل والقاتلة وقرص واحد منها يكفي لقتل «طفل» متى ما وضع في مكان دون تهوية، كما أن خروجه وانبعاثه بادئ الامر يكون بلا طعم أو رائحة وبعد تحوله إلى غاز تنبعث منه رائحة كريهة «أقرب إلى التعفن» وينتشر سريعا ويتسرب تصاعديا إلى الاعلى بشكل سريع وله تأثير قوي وليس له اعراض ثابتة فهو شبيه بأعراض التسمم الغذائي كآلام البطن والغثيان والقيء والاسهال.

اما التغيرات الداخلية في جسم الانسان فتتمحور في تحلل الدم واضطرابات الجهاز التنفسي وفي خلايا الكبد والكلى بتأثير الغاز وكل ما ورد أو أحد منها يؤدي للوفاة بسبب ما يسببه من هبوط للجهاز الدوري العام.

وبين أن الأكثر عرضة لتأثيرات تلك المواد كبار السن خاصة من يعانون ضعف التنفس والمناعة، الحوامل، من يعانون من أمراض مزمنة «سكري - ربو»، وكذلك الأمراض المزمنة للجهاز التنفسي.

وأهاب الدكتور باداود بالجميع بأن كل المبيدات الحشرية سامة ولها تأثيرها على الانسان ويجب استخدام المبيدات الحشرية بطريقة سليمة وعلى أيدي متخصصين وبشكل آمن مع أخذ الحيطة والحذر في التعامل معها.

ولفت مدير صحة جدة إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه سمو المحافظ لهذا الموضوع حيث شدد على ضرورة تكليف مراقبين من جميع القطاعات الحكومية للقيام بجولات تفتيشية يومية على المحلات التجارية التي تبيع وتتاجر في هذه المواد والإغلاق الفوري لأي محل يبيع هذه المادة السامة والخطيرة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد.

كما وجه الأمير مشعل بن ماجد الجهات المعنية بالتشديد في عمليات التفتيش على البضائع التي يشتبه احتواؤها على مبيدات حشرية وما شابهها.

وأكد مدير الشؤون الصحية بأن إدارته بكافة مرافقها قد سخرت ومازالت تسخر جميع إمكانياتها من أجل تقديم الرعاية الصحية الكاملة لأي مصاب من المصابين بمثل هذه السموم القاتلة، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.