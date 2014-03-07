محافظ الزلفي يرعى جائزة نجوم السلام ويكرم 60 طالباً وطالبة

الزلفي – عبدالرحمن الخضيري، تصوير - خلف الخمشي

رعى محافظ الزلفي فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة مساء أمس الأول حفل جائزة نجوم السلام للتفوق الدراسي للعام 33/1434 ه في موسمها الثالث بحضور مدير التربية والتعليم محمد بن عبدالله الطريقي ورئيس شركات نجوم السلام الدكتور جارالله العضيب، وعدد من مديري الجهات الحكومية وأعيان الزلفي وذلك في قاعة الماسية للاحتفالات.

وبدأ الحفل بالقرآن الكريم ومن ثم ألقى مدير التربية والتعليم محمد الطريقي كلمة قال فيها: تأتي هذه الجائزة تأكيدا على الحس التربوي الوطني لأصحاب الجائزة ، كما أنها توضح الدور التشاركي بين القطاع الخاص والحكومي تحقيقا للأدوار التنموية الاستثمارية في بناء العقول وإذكاء التنافس الحضاري بين أبناء الجيل وصولا لمنتج أكثر جودة وإنتاجا كما شكر الطريقي خلال كلمته أصحاب الجائزة وعلى رأسهم الدكتور جارالله العضيب رئيس مجموعة شركات نجوم السلام على ماقدموه وعلى كثير من الوقفات المباركة، بعد ذلك شاهد الجميع عرضا مرئيا يروي حكاية التعليم بالمملكة بدأ من عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله وصولا للعهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. ورصد لمسيرة الجائزة، بعد ذلك ألقى نواف السقياني المشرف على إدارة التسويق بالشركة كلمة رئيس مجموعة شركات نجوم السلام الدكتور جارالله العضيب فقال: إن أبناءنا وبناتنا جزء من أبناء هذا الوطن الذين سيضيئون قناديل المستقبل بإذن الله فهم الوقود وهم الطاقة التي لا تنهض أمة إلا بها، فما سادت حضارات ولا تقدمت أمم إلا بسواعد أبنائها المخلصين إلى أن قال إن شركة نجوم السلام للاستثمار والتطوير العقاري تتشرف في دعم هذه المحافظة وأبنائها سواء في المجال التعليمي أو المجال الاجتماعي أو المجال الرياضي وهو ما تمليه علينا عقيدتنا ووطنيتنا ومسوؤليتنا تجاه هذا الوطن ومحافظتنا الغالية وليس هذا التكريم إلا تجديدا للعهد الذي قطعناه على أنفسنا وتأكيدا لميثاق العمل الجاد والبناء للاستمرار في تشجيع المتفوقين وهي السنة الثالثة بفضل من الله، كما شكر العضيب وأثنى على جهود اللجان العاملة في الجائزة، بعد ذلك ألقى الشاعر سعد سعود العواد قصيدة نالت استحسان الجميع ومن ثم ألقى الطالب ريان عبداللطيف الدعفس كلمة الطلاب المتفوقين شكر من خلالها أصحاب الجائزة على دعمهم وتكريمهم له ولزملائه المتفوقين كما ألقى الشاعر محمد علي القحطاني قصيدة حازت على رضى الحضور، ومن ثم استمع الجميع لأوبريت (مسيرة نجوم) من تنفيذ نخبة من منشدي الزلفي، كما ألقى الشاعر عبدالرحمن عبدالواحد الخميس قصيدة تفاعل معها الجميع ونالت استحسانهم، بعد ذلك تفضل راعي الحفل محافظ الزلفي فيحان بن لبدة يرافقه مدير التربية والتعليم محمد الطريقي ورئيس شركات نجوم السلام الدكتور جارالله العضيب بتسليم المتفوقين والمتفوقات جوائزهم حيث بلغ عدد المكرمين 60 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة كما تخلل الحفل إهداء ناصر النخيل رئيس مجلس إدارة نادي الزلفي للدكتور جارالله العضيب عضو شرف النادي درعا تذكاريا تقديرا لدعمه ووقوفه مع النادي، بعد ذلك أهدى مدير التربية والتعليم محمد الطريقي وصاحب الجائزة الدكتور جارالله العضيب محافظ الزلفي درعا تذكاريا بهذه المناسبة وفي ختام الحفل التقطت الصور الجماعية لراعي الحفل والطلاب المكرمين .