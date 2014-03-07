مسؤولو الوزارة: توجيهات مباشرة من خادم الحرمين بعدم المحاباة.. ومتابعة: «نزاهة» ساهم في شفافية الإجراءات

ألقت حركة النقل الخارجي للعام الدراسي 1435/1436ه التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا بظلالها على سخط من قبل من لم يحالفهم الحظ بالنقل، بالرغم من أنه تم نقل (22949) معلماً ومعلمة في حركة النقل الخارجي من أصل عدد المتقدمين من المعلمين للحركة الذي بلغ 61649 ألف معلم ومعلمة.

وقد يكون هذا السخط غير مبرر عندما يؤكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن سعود الفهيد من خلال مؤتمر صحفي عقده بالوزارة أن حركة النقل سواء الخارجية أو الداخلية تمت وفق برامج حاسوبية تم تصميمها داخل الوزارة وفق مفاضلة دقيقة، وشملت قطاعات النقل الخارجي لعدد 283 قطاعاً،

وأن هناك توجيهات مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بعدم المحاباة بالنقل ليأخذ كل ذي حق حقه حيث شدد الأمر السامي على عدم استثناء أي معلم أو معلمة من الحركة إلا وفق النظام، كما أكد الفهيد أن هيئة مكافحة الفساد أشادت بعدالة ونزاهة وشفافية الإجراءات التي اتبعتها وطبقتها الوزارة في حركة النقل الأخيرة.

ومن خلال تعليقات قراء الرياض ووسائل الاتصال الاجتماعي الحديث اتضح عدم رضا الكثيرين ممن لم يحالفهم الحظ بالنقل فقد علق أحدهم : كان من الممكن زيادة عدد المنقولين لو أعطيت الوقت الكافي، لمعرفة الأحداث والتسرب والنمو، كذلك لو تعطى المناطق حق التوزيع والحركة الداخلية التي سلبت منها لمصلحة (وترك فراغاً) وأضاف: وأصبح النقل داخل المنطقة الواحدة، في حين وصف صوت مواطن الحركة بأنها تخضع للوسائط وبعضهم اعتمد على وكالة يقولون، فقال: يقال بالتويتر إنها أسوأ حركة نقل بالوزارة، وفي تعليق من أحد القراء قال: أثبتت الوزارة عدم جديتها في الاهتمام بالمعلمين والمعلمات بالأرقام. فهي تنشر أرقام وأعداد المنقولين.

مراعاة ذوي الظروف الخاصة وشهداء الواجب ولم الشمل في الحركة

متجاهلة الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في الغربة. والوزارة تتجاهل حوادث الطرق. وهموم الآلاف من المعلمين والمعلمات. وقال المتابع والمعلق دائماً على ماينشر بالرياض المواطن بدر أباالعلا: إنها أسوأ حركة نقل تشهدها الوزارة، خاصة وأنها كانت ظالمة لفتيات المنطقة الشرقية، فلابد من إعادة النظر في آلية حركة النقل، خاصة وأن الكثير من المعلمات هن من يقع عليهن الجانب المحزن من تجاهل ظروفهن، مع العلم أن تعيين المعلمة لم يكن إيجابيا، فبنات الشرقية يعملن في الدوادمي وعفيف ونجران، وبنات القصيم في الشرقية والطائف وهكذا يتم لهن الفرصة للعمل ولكن بعيدا عن بيئتهن ومسكنهن وأطفالهن وذويهن، ومن يخدمهن، وإذاً والحال كما هو فإن وسائل المواصلات ليست مؤسساتية، والهجر بعيدة عن المحافظات والحوادث مفجعة.

أما المتفائل فاقترح حلولا واقتبس من حديث وكيل الوزارة حول حديثه أنها تمت وفق برامج حاسوبية ومفاضلة دقيقة، بأن الحاسب دائما محل ثقة، رغم ان الذي يعطيه المعلومات نحن، ومع هذا نحسن الظن وما علينا خطوة من خطوات الإصلاح ولعل توسيع إيجاد الحلول لهذه المعضلة أن يراعي التالي: فتح المدرسة لما زاد عن 60 فرداً، والتشجيع على انتقال الهجر الصغيرة إلى اقرب قرية ومنح اصحابها مايحفزهم على ذلك، أما المواطن محمود محمد حسن صالح فعلق: خيرها بغيرها، واللي مانقلوا ان شاء الله يكون فيه إلحاقية استثنائية بنسبة 100% فماذا كان يقصد عندما ذكر النسبة كافة فهذا لن يتحقق مهما كانت الظروف لأنها من عاشر المستحيلات. أما المعلق أبو فيصل الأول فقد لام سمو وزير التربية وكان التعليق باللهجة العامية: ما يدري عن تذمر هالمساكين، صعبة الحياه وتزيد صعوبتها غياب الاستقرار الأسري. واقترح آخر بقوله: وش فيه اذا استقر وسكن الموظف والموظفة بمكان عمله ورزقه أو نسينا المثل اللي معناه مكان رزقك هو بلدك تبون كادر مميز له رواتب جيدة مع اختيار مكان العمل كلها تجتمع وبفتره محدوده شي يحتاج تأمل، فالصبر حلو وزين والحياة كفاح، أما المتفائلة فهنأت المنقولات بوجه الخصوص وقالت: الف مبروك للمنقولات والله يهنيكم، وإلحاقية إن شاء الله للباقيات.

ولكن بما أن مفاضلة النقل الخارجي تشمل بنودا من أهمها: أن تشمل سنة التقديم وتاريخ المباشرة بالشهر والسنة وعدد أيام الغياب بعذر حتى نهاية الفصل الثاني للعام الماضي بحدود (30) درجة. وأيضا يأتي المعدل التراكمي ب20درجة وعام التخرج ب 20 درجة. فيما الأداء الوظيفي للعام الماضي 20 درجة. فيما تمنح عشر درجات أفضلية لمن يعمل مديرا أو تعمل مديرة ومثلها لمن سبق له الفوز بجائزة التميز على مستوى الوزارة.

ويلغى نقل المعلم أو المعلمة المنقول في الحالات التالية: إذا تجاوز الغياب 15 يوماً بغير عذر ويحسب الغياب حتى نهاية العام الدراسي، وإذا تدنى الأداء الوظيفي السابق بأقل من 60 درجة، وإذا تبين أن المعلم أو المعلمة نقل وفق بيانات خاطئة.

أما فيما يتعلق في نقل ذوي الظروف الخاصة فقد راعت الحركة 13 حالة أمكن دراستها وأكد الفهيد أن تلبية الرغبة الأولى تكون لمرة واحدة في العمر الوظيفي لمن بلغت خدمته 20 عاما، وشمل ذلك 242 طلباً في تعليم البنين و326 في تعليم البنات، مبيناً أن منقولي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1434/1435ه بلغ 489 في تعليم البنين و1122 لتعليم البنات بمجموع 1611، فيما تم تلبية طلب النقل لستة من ذوي شهداء الواجب، كما شمل بعض حالات "لم الشمل" حيث أكد الفهيد أن ذلك لا يتيح للمعلم أو المعلمة تجاوز المفاضلة وأنه خاص بالأزواج ممن هم على ملاك الوزارة، كما بينت الوزارة أن الحركة شملت جميع التخصصات، والتقديم للظروف الخاصة كان مفتوحاً طوال العام، بالرغم من أنه تم رصد تقارير مرفوعة للجنة الظروف الخاصة "غير دقيقة"وقد بين الفهيد في المؤتمر الصحفي آنف الذكر أن صدور الحركة لايعني عدم قبول التظلمات فقد تلقوا في العام الماضي أكثر من 100 تظلم، أما نظام المبادلة بين المعلمين والمعلمات فإن ذلك غير ممكن لأن فيه ظلماً وتجنياً على الآخرين.