أمانة الرياض تطلق حملة نظافة المليون السابعة (برّ بلا نفايات) في الثمامة

تنظم امانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للنظافة حملة نظافة المليون السابعة تحت ( شعار بر بلا نفايات ) لتوعية ونظافة عدد من المتنزهات البرية المحيطة بمدينة الرياض والتي ستنطلق بمنطقة الثمامة الاسبوع المقبل يومي الخميس والسبت الموافق الثاني عشر والرابع عشر من جماد الاولى الحالي. ووضعت الامانة موقعاً محدداً لانطلاق الحملة وذلك قبل دوار العويضة في الجهة اليسرى للقادم من الرياض بمحاذاة سور المطار من جهة الشرق. وخصص يوم الخميس ( لطلاب المدارس ) الذي سيشاركون مع اساتذتهم في حملة المليون التوعوية ، فيما خصص يوم السبت لمنسوبي الامانة والجهات الاخرى والقطاعات الخاصة للمشاركة في تنظيف المنتزهات البرية. ويأتي ذلك وفق توجيهات امين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل من اجل الحفاظ على نظافة المنتزهات البرية وتوعية افراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بأهمية المحافظة على نظافة الاماكن العامة ولتوفير البيئة الصحية السليمة. يذكر ان امانة الرياض نفذت عدداً من برامج التوعية المتخصصة التي تهدف لرفع الوعي الاجتماعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة بشكل عام ورفع مستوى النظافة في البيئة، ومن أهمها برنامج التوعية البرية وبدأ عام 1424ه وبرنامج التوعية الطلابية وبدأ عام 1428ه وبرنامج عين النظافة وبدأ عام 1427ه وبرنامج الأنشطة المتنوعة، وبدأ عام 1425 وبقيت هذه البرامج مستمرة حتى الآن.

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