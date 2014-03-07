محافظ رماح يستقبل وفداً من الضمان الاجتماعي

استقبل محافظ رماح فهد بن عبدالله المسعود وفداً من الضمان الاجتماعي يضم مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض عبدالسلام الحجيلان وسعد القريني وفي بداية الاجتماع رحب محافظ رماح بالجميع ومن ثم التطرق الى سبل التعاون لافتتاح مكتب للضمان الاجتماعي في محافظة رماح واستعراض المعوقات وتذليلها ومحاولة ايجاد حلول لخدمة مستفيدي ومستفيدات الضمان من مواطني محافظة رماح وتم في اللقاء تبادل بعض الآراء وكانت نتائج الاجتماع مبشرة وتم تعزيز الخطى نحو افتتاح وحدة ضمانية في رماح ويتم تطويرها مستقبلاً، حضر الاجتماع رئيس المجلس البلدي عبدالله بن جفيران الذي شارك ببعض الآراء والحلول. والجدير بالذكر ان المجلس البلدي قام الأسبوع الماضي بزيارة لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العقلاء بهذا الخصوص.