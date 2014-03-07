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إغلاق 26 منشأة متنوعة واستبعاد 79 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية

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إغلاق 26 منشأة متنوعة واستبعاد 79 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية إغلاق 26 منشأة متنوعة واستبعاد 79 عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية

    أسفرت الحملة التفتيشية الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة الرياض مساء الأربعاء عن إغلاق (26) منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية استوجبت الإغلاق الفوري وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات اللازمة بحقها. كما تم إيقاف أكثر من (79) عاملاً مخالفاً للأنظمة الصحية أدت إلى إيقافهم ومنعهم من العمل لأسباب صحية متفاوته. وكانت فرق الرقابة الصحية بالأمانة قد نفذت حملاتها الرقابية المفاجئة على أكثر من (256) منشأة من مطاعم وبوفيهات وأكشاك ومحلات بيع الخضار ومقاهي وتموينات وأسواق بيع المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة الصحية وذلك بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بالاشتراطات الصحية الللازمة والتقيد بالأنظمة والتعليمات البلدية، وتوفير البيئة الصحية السليمة لسكان العاصمة. وتأتي تلك الحملات ضمن الدور الرقابي لأمانة منطقة الرياض في متابعة المحلات المتعلقة بالصحة العامة وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت عالية الحساسية مع تطبيق الأنظمة والتعاميم البلدية بحق المخالفين.

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