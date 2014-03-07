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مساعد مدير صحة الرياض يتفقد صحي جلاجل

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مساعد مدير صحة الرياض يتفقد صحي جلاجل مساعد مدير صحة الرياض يتفقد صحي جلاجل

    تفقد مساعد المدير العام للصحة العامة بمنطقة الرياض الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل مركز عبدالعزيز بن علي الشويعر للرعاية الصحية بجلاجل، يرافقه مساعد المدير العام للمشاريع والصيانة المهندس فهد بن محمد الحيدر وسكرتير مساعد المدير العام للصحة العامة أحمد المطرفي.

وكان في استقبالهم مدير المركز خالد بن ابراهيم العمران وموظفو المركز الصحي وقد شملت الجولة أرجاء المركز مرورا على العيادات والأقسام والسكن الداخلي والفلل المعدة لبرنامج الطبيب الزائر تفقد خلالها سير العمل وتلمس احتياجات المركز والذي تبرع به ابن جلاجل البار الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر على نفقته الخاصة كما اطلع على وضع سيارة الإسعاف غير الصالحة ووجه بتأمين سيارة جديدة للمركز كذلك تركيب لوحات خارجية للمركز.

بعدها توجه الوفد لمركز جلاجل والتقى رئيس مركز جلاجل المهندس عبدالله بن علي السويد بحضور نائب الرئيس ابراهيم بن عبدالله اليحيا، حيث رحب رئيس المركز بالدكتور ممدوح وتم مناقشة المواضيع ذات الأهمية والتي تخدم وتصب في مصلحة المواطن والتي يحتاج تأمينها للمركز الصحي وعلى رأسها تشغيل المركز الصحي بنظام الطوارئ ودعمه بالكوادر اللازمة من أطباء وطبيبات وقوى عاملة بالإضافة الى ضرورة وجود أخصائي وأخصائية طب أسرة اضافة الى طبيبة نساء وولادة.

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