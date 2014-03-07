المملكة حريصة على عدم تطبيق عقوبة الإعدام إلا في الجرائم الأشد خطورة والتى تهدد المجتمع

أكدت المملكة العربية السعودية على لسان رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن المملكة تفخر وتعتز بالشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا فهي كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع كونها من صنع الخالق عز وجل ولا يمكن لأحد أن يزايد على صنعة الله.

وقال خلال حلقة النقاش التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان بجنيف بعنوان تساؤل عن عقوبة الإعدام، اننا اذ نؤكد على احترام الحق في الحياة كونه احد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الاسلامية، فانه لا يجب ان تنسينا الدعوات التي ينادي بها العديد من الدول والهيئات لوقف أو إلغاء عقوبة الإعدام، حقوق الأطراف الأخرى التي انتهكت من قبل الجناة، الأمر الذي يجب أن ينظر إليه بنفس درجة الاحترام والذي دعا الكثير من دول العالم إلى الاستمرار في تطبيق هذه العقوبة طبقاً لأنظمتها وقوانينها وتشريعاتها، فليس هناك نظام أو قانون دولي يلزم جميع دول العالم بذلك بل ترك الأمر لنظر كل دولة طبقاً لتشريعاتها الداخلية، والمملكة العربية السعودية تحرص على عدم تطبيق هذه العقوبة الا في الجرائم الأشد خطورة والتى تهدد امن وسلامة وحقوق المجتمع. كما نحرص على تطبيق اقصى معايير العدالة وبما يتفق مع التزاماتها الدولية. وعند إصدار أي حكم قضائي بهذه العقوبة يتم الأمر عبر ثلاثة مستويات من المحاكمات، الابتدائية ثم الاستئناف واخيراً المحكمة العليا.

وأضاف العيبان: يؤكد وفد المملكة ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الانسان فانه يجدد تمسكه بسيادة حق الدولة في تطبيق تشريعاتها الداخلية والتي تأخذ بعين الاعتبار مراعاة الحقوق المتساوية لكل الأطراف، حيث كفلت أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات حقوق الجاني، والمجني عليه وحقوق المجتمع وسلامته عند تطبيق مثل هذه العقوبة.