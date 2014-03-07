وزير النقل يلتقي أمين وبلدي الأحساء ويناقش إنشاء طرق حيوية

تصدر مواضيع إنشاء وتطوير طرق حيوية وهامة في محافظة الأحساء اللقاء الذي جمع وزير النقل الدكتور جباره الصريصري وأمين الأحساء المهندس عادل الملحم ورئيس المجلس البلدي ناهض الجبر وذلك في مكتب الوزير بالرياض.

وتناول الاجتماع المواضيع الهامة من منطلق حرص المجلس البلدي على متابعة سير تنفيذها في أسرع وقتٍ ممكن، وذلك إسهاماً في تنمية محافظة الأحساء، وتطوير طرقها، ورفع مستوى حركتها المرورية وانسيابيَّتها، ومن أبرز المشاريع استكمال جزء من مشروع طريق الرياض – العقير بطول: (5.8) كم المخترق لمدينة الهفوف. حيث يبلغ طول الطريق الكلي: (72) كم، والذي قامت وزارة النقل بتنفيذه (66) كم، والمتبقي: (5.8) كم، وبنسبة 8% من طول الطريق. وإنشاء الضلع الشمالي الغربي من الطريق الدائري والذي يربط كل من طريق الهفوف -بقيق حتى طريق الهفوف- الرياض بطول: (24) كم. وتطوير وازدواجية طريق الهفوف -العقير بطول: (66)كم. وامتداد طريق مكة المحور الرابع بين الضلع الشرقي والضلع الغربي للدائرة الخارجية بطول تقريباً (20) كم. وتوسعة طريق الرياض لمدخل مدينة الهفوف عند جسر القطار حيث أن الطريق (4) مسارات والجسر مسارين. ورفع الكفاءة الإدارية لفرع وزارة النقل بالأحساء وربطها بالوزارة مباشرة.

كما تناول الاجتماع تنفيذ الطرق الزراعية التابعة لوزارة النقل بعد تغطية المصارف وقنوات الري الزراعي من هيئة مشروع الري والصرف، وذلك بعد تحديدها من قبل اللجنة المشكلة من (أمانة الأحساء – إدارة المرور – فرع وزارة النقل –هيئة مشروع الري والصرف). وإنشاء تقاطع يربط مدينة المبرز والقرى الشمالية من طريق الرياض. وإنهاء طريق قنان إلى مطار الدمام (الملك فهد) حيث أن المسافة لا تتجاوز (15) كم، علماً بأن جميع الجسور جاهزة على جميع التقاطعات.

ووجَّه وزير النقل باعتماد تشكيل لجنةٍ عُليا برئاسة وكيل وزارة النقل المهندس هذلول بن حسين الهذلول لوضع دراسة متكاملة بهذا الشأن على أن يكون ذلك في القريب العاجل.