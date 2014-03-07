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ننفرد بنشر قرار وزير التضامن السابق بحل "مؤسسة الحج" قبل رحيله

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حصل "اليوم السابع" على قرار الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق رقم 88 لعام 2014 بشأن إلغاء القرار رقم 515 لسنة 2007 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للجمعيات، بشأن رئاسة وزير التضامن الاجتماعى لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة، وأن يكون مقرها ديوان عام الوزارة.

فيما تضمن قرار البرعى أن يقوم مجلس أمناء المؤسسة القومية للحج بتوفيق أوضاع المؤسسة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون ودعوة المجلس لانتخاب رئيسًا للمجلس ونقل مقر المؤسسة خارج ديوان عام الوزارة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

ويوضّح قرار البرعى ضرورة إلغاء جميع القرارات الصادرة للعاملين بالوزارة بندبهم للعمل بالجهاز الوظيفى للمؤسسة، نظرًا لمخالفة ذلك القانون.

وأكد مصدر مسئول فى الوزارة أن هناك تعتيم من جانب بعض القيادات لعدم خروج هذا القرار للتنفيذ، وأنه لم يتم عرضه حتى الآن على الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن.

كان البرعى قد أكد خلال توليه حقيبة الوزارة أن رئاسة الوزير للمؤسسة القومية للحج والعمرة مخالف لأحكام الدستور، وأن انتداب العاملين للعمل بالمؤسسة مخالف للقانون مما يتطلب ضرورة تغيير الهيكل الوظيفى للمؤسسة.

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