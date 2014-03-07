أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة البيئة: بوابات دير الأنبا مكاريوس بمحمية وادى الريان مؤمنة بالكامل

Google+ Print
وزيرة البيئة: بوابات دير الأنبا مكاريوس بمحمية وادى الريان مؤمنة بالكامل وزيرة البيئة: بوابات دير الأنبا مكاريوس بمحمية وادى الريان مؤمنة بالكامل

كشفت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنه طوال الفترة الماضية كان يتم تنفيذ بنود اﻻتفاق الذى أبرمه الدكتور خالد فهمى فيما يخص محمية وادى الريان بالفيوم، حيث إنه تم الانتهاء من إجراءات تأمين شركة كوين سرفيس التابعة للقوات المسلحة للبوابات الأربعة الخاصة بالمحمية، فى السور الذى تم بناؤه حول دير الأنبا ميكاريوس .

وأشارت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أمس الخميس، أنه تم إرسال خبير من وزارة الزراعة للمحميات، وقدم للسكان نصائح ﻻستخدامات المياه والزراعة بالمحمية .

وفى سياق متصل قالت الوزيرة إنه الآن يتم الانتهاء من ترسية عملية دراسة لـ3 محميات، ضمن خطة التطوير واﻻستدامة المالية لمحمية رأس محمد ووادى جمال ووادى الحيتان بالفيوم، وستبدأ الزيارات قريبا للمحميات، حيث تم اﻻنتهاء من إعداد التصميمات ودراسة البينية الأساسية للأنشطة البيئية فى محمية سيوه، ضمن مشروع "سيبا".

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365