وزيرة البيئة: بوابات دير الأنبا مكاريوس بمحمية وادى الريان مؤمنة بالكامل

كشفت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أنه طوال الفترة الماضية كان يتم تنفيذ بنود اﻻتفاق الذى أبرمه الدكتور خالد فهمى فيما يخص محمية وادى الريان بالفيوم، حيث إنه تم الانتهاء من إجراءات تأمين شركة كوين سرفيس التابعة للقوات المسلحة للبوابات الأربعة الخاصة بالمحمية، فى السور الذى تم بناؤه حول دير الأنبا ميكاريوس .

وأشارت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع"، أمس الخميس، أنه تم إرسال خبير من وزارة الزراعة للمحميات، وقدم للسكان نصائح ﻻستخدامات المياه والزراعة بالمحمية .

وفى سياق متصل قالت الوزيرة إنه الآن يتم الانتهاء من ترسية عملية دراسة لـ3 محميات، ضمن خطة التطوير واﻻستدامة المالية لمحمية رأس محمد ووادى جمال ووادى الحيتان بالفيوم، وستبدأ الزيارات قريبا للمحميات، حيث تم اﻻنتهاء من إعداد التصميمات ودراسة البينية الأساسية للأنشطة البيئية فى محمية سيوه، ضمن مشروع "سيبا".