استعراض آلية علاج مرضى شرطة دبي

استقبل اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، محمد علي عمران الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، لدى مملكة تايلاندـ وتم خلال اللقاء الذي حضره اللواء خبير طارش عيد المنصوري مساعد القائد العام لشؤون الادارة، واللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات والعقيد الدكتور علي سنجل، مدير مركز شرطة دبي الصحي، تبادل الأحاديث الودية.

وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآلية متابعة علاج مرضى شرطة دبي. وفي ختام اللقاء أهدى القائد العام لشرطة دبي، محمد علي عمران الشامسي، درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة، متمنياً له دوام النجاح والتوفيق.