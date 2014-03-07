شرطة عجمان تخرّج 78 من منتسبيها

شهد العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، نائب القائد العام لشرطة عجمان، حفل تخريج دورتين نظمها معهد تدريب الشرطة في القيادة العامة لشرطة عجمان.

حضر الحفل في قاعة الإمارات العقيد خالد خلفان القمزي، مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة.

وجاءت الدورة الأولى حول «مكافحة جرائم غسيل الأموال»، شارك فيها 29 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية في الدولة، قدمتها الدكتورة لطيفة حميد، وتناولت خلالها محاور عدة، منها معرفة قانون تجريم غسيل الأموال والقوانين التي يشملها، إضافة إلى أسباب ظهور هذه الجريمة، ودور دولة الإمارات في مكافحة غسيل الأموال.

والدورة الثانية حول «الولاء والانتماء الوظيفي»، شارك فيها 49 منتسباً من صف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية في الدولة، قدمها الدكتور حسن محمد مقداد، إذ تناول خلالها محاور عدة، منها مفهوم الولاء الوظيفي، وحتمية الولاء والانتماء الوظيفي، من خلال تحقيق التميز الوظيفي، إضافة إلى أساليب تحقيق الولاء الوظيفي، وأثره في زيادة الإنتاجية المؤسسية.

وفي ختام الحفل، قام نائب القائد العام لشرطة عجمان بتوزيع الشهادات على الخريجين، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العمليـة.