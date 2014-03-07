حكومة دبي الذكية تعلن جاهزيتها لاستراتيجية «المدينة الأذكى»

أكدت دائرة حكومة دبي الذكية جاهزيتها التامة للتوافق مع متطلبات الواقع الجديد الذي يستحدثه مشروع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي لمدينة ذكية؛ وذلك في ضوء إطلاق سموه أخيراً استراتيجية (دبي المدينة الأذكى في العالم) يكون الإنسانُ محورَها الأساسي.

وقال أحمد بن حمــــيدان مدير عام الدائرة: "تشهد إمارة دبي اليوم بدء مرحلة جديدة وفريدة من نوعها وغير مسبوقة في تحسين وتطوير جودة الحياة في شتى المناحي، بفضـــل مجموعة من المباـــدرات التي تطلقها قيادتنا الرشيدة.

وبفضل القدرة التي تمتلكها مؤسساتهـــا ومواردها البشرية لتطوير خدماتها بصورة إبداعية تأخذ في اعتبارها مستجدات العصر والتطورات التكنولوجية المتسارعة في العالم الذي نعيشه، وتوظيفها بالأسلوب الأمثل لخدمة المواطنين والمقيمين في هذا البلد، ما يجعل رحلة التحول أكثر تميزاً".