افتتاح أول مركز لشبكات الطاقة الذكية شرق أوسطياً

افتتح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وجريجوار بو-جييوم رئيس شركة ألستوم جريد أول مركز لشبكات الطاقة الذكية على مستوى الشرق الأوسط في اطار التزام الشركة الفرنسية طويل الأمد الخاص بتوفير بنية تحتية مستدامة للكهرباء للإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأدنى والأوسط. جاء ذلك بحضور ميشيل ميراييه السفير الفرنسي بالدولة.

وصرح سعيـد محمـد الطايـر أن افتتاح المكتب يأتـي جـزءاً مـن تنفيـذ مبـادرة الحكومـة الذكيـة التـي أطلقهـا صاحـب السمو الشيـخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب رئيـس الدولة رئيـس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الراميـة إلـى تحويـل دبـي إلـى مدينـة ذكيـة.

وقامـت هيئـة كهربـاء وميـاه دبـي بتطبيـق عـدد مـن إجـراءات التكنولوجيـا الذكيـة علـى شبكاتهـا للكهربـاء والتـي تتضمـن أحـدث أنظمـة التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (سكـادا) والرقابـة الذكيـة للأصـول والتحكـم والأتمتـة كجـزء مـن تطوير الشبكـات الذكيـة.

وأوضح الطاير ان الهيئة استعانت بخبرات سمـارت جريـد لضمـان نتائج افضل للتعاون وتحقيق الفوائـد المشتركة فـي المستقبـل بأفضـل صـورة ممكنـة، كمـا تنفـذ هيئـة كهربـاء وميـاه دبـي استراتيجيـة قويـة لتنميـة مشـروع الطاقـة المتجـددة، ودعـم استراتيجيـة مزيـج الطاقـة فـي إطـار استراتيجيـة دبـي المتكاملـة لعـام 2030، وذلـك استنـاداً إلـى رؤيتهـا التـي تهـدف إلـى أن تصبـح مرفقـاً مستدامـاً عالمـي المستـوى."

كفـاءة

وأضـاف إن هيئـة كهربـاء وميـاه دبـي تركـز علـى كفـاءة واستدامـة مصـادر الطاقـة المتجـددة والربـط بينهـا وبيـن الشبكـة لضمـان بيئـة أكثـر خضـرة ونظافـة، ولتشجيـع الحفـظ وإدارة الطلـب وإدارة أكثـر فاعليـة لاستثمـارات البنيـة الأساسيـة وعمليـات الشبكـة."

ويعد اللجوء إلى معدات رقمية واستخدام تطبيقات البرمجيات في البنيات خطوة ايجابية للشرق الأوسط في مع تزايد الطلب على الكهرباء وعلى شبكات ذات كفاءة واستقرار مع مراعاة خفض الأضرار البيئية.

وسيتيح هذا المركز الأول من نوعه في المنطقة خدمة لعملاء ألستوم على صعيد تطوير وإدماج البرمجيات محلياً وإجراء اختبارات ما قبل التشغيل فضلا عن الاستفادة من برامج معدة بناء على الطلب للتدريب على مختلف تطبيقات الشبكات الذكية التي سيتم نشرها بمنطقتي الشرق الأدنى والأوسط.

دورات التدريب مرتكزة على قاعدة بيانات محمية تحاكي شبكة العملاء, مما يؤدي الى كفاءة اكثر وأسهل تطبيقاً يسمح للعملاء بمتابعة وإدارة البيانات الخاصة بمواقعهم.

احتفال

من جهة أخرى احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها خلال عام 2013 عبر حفل كبير لتكريم الموظفين وتقدير أدائهم المميز الذي أسفر عن نجاحات كبرى، حيث أقيم الحفل تحت شعار "شكراً، نحن فخورون".

وذلك في قاعة أرينا بمدينة جميرا، بحضور مطر حميد الطاير رئيس مجلس الإدارة و سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة، وعلي بن عبدالله العويس، رئيس مجلس ادارة مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي، وماجد الشامسي عضو مجلس إدارة الهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وبمشاركة أكثر من 1500 من موظفي الهيئة.

وبهذه المناسبة، قال سعيد محمد الطاير: "لقد كان عام 2013 عاماً استثنائياً بإنجازاته التي جاءت ترجمة للسياسة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والرؤية الثاقبة لأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع رؤيتنا لنصبح مؤسسة مستدامة ذات مستوى عالمي، قمنا بالعديد من الأنشطة لنكمل مسيرة (استراتيجية الحكومة الذكية) ومبادرة (الرؤية الخضراء للتنمية المستدامة) .