حمدان بن زايد: خليفة حريص على دعم الصيادين

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم الصيادين في الدولة وتوفير كل الاهتمام والرعاية لهم ليظلوا ينعمون بالعيش الكريم والحياة الأسرية والصحية والاجتماعية اللائقة.

وقال سموه: إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص كل الحرص على دعم جميع فئات الصيادين وتقدم كل العون لهم باعتبارهم من الشرائح الاجتماعية المهمة في الدولة والتي توفر سلعة إستراتيجية مهمة في الدولة ولكونها من الفئات الأكثر احتياجا وللحفاظ عليها من التسرب.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر المزيرعة في ليوا لجنة تنظيم الصيد بإمارة ابوظبي برئاسة رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي وأعضاء اللجنة وبحضور عدد من المواطنين بالمنطقة الغربية.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والخدمات المتعلقة بمهنة الصيد ومنها تطوير بعض المنشآت والمرافق الخاصة بالصيادين والتي من شأنها الارتقاء بالمهنة وتعزيز دور الصيادين في المجتمع.

.. ويعزي محمد الهاملي بوفاة والدته

قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية واجب العزاء إلى محمد فاضل سعيد الهاملي وإخوانه في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم وذلك بمنزل الأسرة في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وعبر سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة سائلا الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وأن يسكنها فسيح جناته.