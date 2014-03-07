الشرقي وسعود بن صقر وسلطان بن زايد وحمدان بن راشد يحضرون أفراح القواسم وآل حامد

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة و.

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مساء أمس حفل العشاء الذي أقامه الشيخ محمد بن صقر القاسمي بمناسبة زفاف نجله الشيخ عبد الله بن محمد بن صقر القاسمي نائب رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة إلى كريمة الشيخ محمد بن أحمد آل حامد.

وحضر الحفل عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأهل وأقارب العروسين.

كما حضر الحفل الذي أقيم بصالة الأفراح الكبرى في فندق رأس الخيمة سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي.

والشيخ محمد بن صقر القاسمي واللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس دائرة المالية والشيخ احمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة.

والشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في امارة الفجيرة والشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان .

والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي في أم القيوين والشيخ محمد بن بطي آل حامد والشيخ أحمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية .

والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي والشيخ راشد بن حميد القاسمي والشيخ فاهم بن عبدالله القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي .

والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.

كما حضر الحفل الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ البحرية بالشارقة.

والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ ياسر بن أحمد بن حميد القاسمي مدير عام شركة أسمنت الاتحاد برأس الخيمة والشيخ محمد بن أحمد آل حامد.

والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي والشيخ علي بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن طالب بن صقر القاسمي والشيخ عبدالله بن فيصل بن صقر القاسمي والشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن صقر القاسمي.

والشيخ صقر بن فيصل بن صقر القاسمي والشيخ احمد بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ ارحمه بن سعود بن خالد القاسمي نائب مدير عام شركة اسمنت الاتحاد برأس الخيمة والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي.