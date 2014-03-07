عبدالله بن سالم ينقل تعازي حاكم الشارقة إلى عائلة الشحي

تبادل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات لكرة القدم والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التعازي في شهداء دولة الإمارات ومملكة البحرين الذين استشهدوا دفاعاً عن وحدة الخليج وأمنه واستقراره.

كما استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى جانب أسرة شهيد الوطن، أمس وفوداً بحرينية قدمت من مملكة البحرين، للعزاء في وفاة الملازم أول طارق محمد الشحي.

وقدم واجب العزاء أمس عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الذي نقل سمو نائب حاكم الشارقة تعازي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأهل الفقيد واسرته مواسيا اياهم في مصابهم الجلل.. كما نقل تعازي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

كما قدم العزاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم واللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة والدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" وعدد كبير من المواطنين وأبناء مملكة البحرين الشقيقة .

ونقل رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال لقائه سمو الشيخ هزاع بن زايد في أبوظبي خالص تعازي الاتحاد وأعضائه كافة لدولة الإمارات الشقيقة في فقيدها الشهيد الملازم أول طارق الشحي، الذي روى بدمائه الطاهرة أرض مملكة البحرين ليسجل باستشهاده ورفقائه أسمى آيات التضحية والبطولة في سبيل الوطن ووحدة الخليج العربي.

وجدد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أحر التعازي لمملكة البحرين الشقيقة قيادة وشعبا في استشهاد اثنين من أبنائها خلال واجب الدفاع عن الوطن سائلا الله عز وجل أن يشفي الجرحى والمصابين وأن يلهم أهل الشهداء الصبر والسلوان.

وأضاف سموه أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الآثم سيقفون أمام العدالة وسيحاسبون على جريمتهم النكراء.. مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن الوقوف بجانب أشقائنا ودعمهم لتحقيق الأمن والاستقرار لأن أمن الخليج هو من أمن كل واحدة من دوله..

معتبراً أن استتباب الأمن في كل ربوع الخليج هو شرط من شروط التنمية والازدهار ولن تؤثر تلك الأعمال الإرهابية الجبانة على أهمية المضي قدماً في تعزيز التنمية والرخاء في المنطقة.

استقبال الوفود

إلى ذلك استقبل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إلى جانب أسرة شهيد الوطن، أمس وفوداً شعبية ورسمية بحرينية؛ قدمت من مملكة البحرين الشقيقة، للعزاء في وفاة شهيد الوطن والواجب، وذلك في منزل أسرة الشهيد بحضور اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، والملازم أول الشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان، من شرطة أبوظبي.

وعدّد سموه مناقب الشهيد طارق وتضحياته من أجل الوطن والواجب والشرف، معرباً عن شكره للوفود على زيارتها في اطار العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقدم سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء اليوم واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد الشحي خلال زيارة سموه لخيمة العزاء في منطقة شعم بامارة رأس الخيمة.

ونقل سمو نائب حاكم الشارقة تعازي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأهل الفقيد واسرته مواسيا اياهم في مصابهم الجلل.. كما نقل تعازي سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

كما قدم واجب العزاء والمواساة لاسرة فقيد الوطن والواجب معالي الشيخ نهيان بن مبارك ال نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانىء البحرية بالشارقة وعدد من المسئولين .

فقيد الوطن

كما قدم واجب العزاء والمواساة لاسرة فقيد الوطن والواجب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ البحرية بالشارقة وعدد من المسؤولين.

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء إلى أشقاء وأنجال وذوي المغفور له بإذن الله تعالى شهيد الوطن والواجب الملازم أول طارق محمد الشحي.

تواصل العزاء

وقدم اللواء الشيخ طالب بن صقر القاسمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد الشحي، معرباً عن صادق العزاء والمواساة لأخوال الفقيد سليمان عبدالله القاضي وسلطان عبدالله القاضي وعلي عبدالله القاضي وأشقائه خالد وعلي وراشد ونجله محمد وذويه في هذا المصاب الجلل.

كما قدم واجب العزاء والمواساة الشيخ فيصل بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي والشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن فيصل بن صقر القاسمي.

وقدم واجب العزاء والمواساة أيضا وفد القوات المسلحة برئاسة اللواء الركن سيف مصبح عبدالله المسافري رئيس هيئة العمليات إلى جانب ضباط القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وأعداد من المعزين من داخل الدولة من أعيان البلاد والشخصيات والمسؤولين وأبناء القبائل.

مركز الدراسات يعزي

وأعرب الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام "مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد الملازم أول طارق محمد أحمد الشحي مبتهلاً إلى البارئ جلَّت قدرته أن يتغمَّد الشهيد وزميليه بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء، وأن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى المصابين في هذا العمل الإرهابي، مستنكراً بشدَّة هذه الجريمة النكراء

وفود بحرينية

وقدم الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة أمس واجب العزاء إلى أسرة فقيد الوطن، معرباً خلال زيارة خيمة العزاء في رأس الخيمة عن صادق العزاء والمواساة لأخوال الفقيد سليمان عبدالله القاضي وسلطان عبدالله القاضي وعلي عبدالله القاضي وأشقائه خالد وعلي وراشد ونجله محمد وذويه في هذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم آله وذويه الصبر والسلوان. ك

ما قدم واجب العزاء والمواساة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس الجمارك ومحمد بن حمد صقر المعاودة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى وفد شعبي وإعلامي من مملكة البحرين.

عزاء

قدّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء إلى الدكتور محمد شريف الملا؛ في وفاة زوجته المرحومة فتحية محمد حبيب والدة الدكتور حبيب الملا، وذلك في منزل الأسرة بدبي. وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد، عن خالص التعازي والمواساة لذوي وأسرة الفقيدة، سائلاً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويسكن الفقيدة فسيح جناته.