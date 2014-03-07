أمير الرياض: سنعمل بكل إخلاص لنحقق توجيهات القيادة وتطلعات مواطنينا

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء أمس بزيارة لعدد من الماركز التابعة لمحافظات كل من الدرعية وحريملاء وثادق والمحمل وشقراء .

ونقل سموه خلال لقائه بأهالي المراكز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لكافة أهالي المحافظات والمراكز التابعة لها ، مؤكداً سموه حرص القيادة رعاها الله على كل ما يخدم أبناء هذا الوطن بشكل عام .

وأضاف سموه بقوله " أنا وسمو اخي تركي خدام لهذه المنطقة وسنعمل بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بكل تفان واخلاص مراعين الله تعالى في كل عمل نقوم به وان ننفذ توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين على اكمل وجه ".

وقال سموه :إننا نتمنى أن نبقى بين أهلنا في هذه المحافظات الوقت الكبير وان نقوم بالواجب لكل فرد من ابناء هذه المحافظات ولكن تعلمون الارتباطات العملية التي تتطلب التواجد بموقع العمل وانجاز الاعمال المكلفين بها .

الزيارات ستتواصل لمعرفة احتياجات أبناء المحافظات والمراكز والهجر

سموه نقل تحيات خادم الحرمين للأهالي واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم

دشن عدداً من مراكز الرعاية الصحية .. وتفقد المشاريع والمرافق الخدمية

وأكد أمير منطقة الرياض على تواصل الزيارات المتتالية لكافة المحافظات والمراكز بكافة فئاتها والقرى والهجر والمواقع لمعرفة إحتياجاتها والالتقاء بأهاليها .

واستهل سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه الزيارات بمركز العمارية حيث كان في استقبالهما صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ورئيس مركز العمارية سعد بن محمد البكر .

واستمع الأمير خالد بن بندر والأمير تركي بن عبدالله إلى شرح من رئيس بلدية محافظة الدرعية المهندس عادل بن عبدالله السالم تناول فيه أبرز المشروعات التنموية التي يتضمنها المركز ومنها منتزه العمارية الذي تم ترسيته بناءً على موافقة المقام السامي وتقدر مساحته الإجمالية ب ١٨٠ مليون متر مربع مبيناً أنه تم الانتهاء من مرحلة تحديد الموقع للمشروع على أرض الواقع وشرعت الجهات المنفذة للعمل عليه .

بعد ذلك انتقل سموهما إلى مركز العيينة والجبيلة حيث كان في اسقبالهما رئيس مركز العيينة والجبيلة سعود بن عبدالله المعمر .

واطلع الأمير خالد بن بندر والأمير تركي بن عبدالله على عدد من المشروعات التي تقوم على أرض المركز وتضمنت مشاريع سكنية وجامعا يضم مراكز اجتماعية وخيرية وصالات عرض محاضرات ، بعدها انتقل أمير منطقة الرياض وسمو نائبه إلى مركز سدوس حيث افتتحا مركز الرعاية الصحية الأولية بسدوس ، وكان في استقبالهما لدى وصولهما مركز الرعاية مدير المركز فيصل بن حمد الحسون والطاقم الطبي بالمركز .

وتجول الامير خالد بن بندر والامير تركي بن عبدالله في المركز واطلعا على التجهيزات الطبية والعيادات التخصصية والعامة .

عقب ذلك توجه سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه إلى مركز سدوس حيث كان في استقبالهما رئيس المركز سعد بن عبدالله بن معمر ، وقدم بن معمر شرحا موجزا عن المشروعات التي يتضمنها المركز وتهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين .

بعد ذلك وقف سموهما على مشروع تأهيل " سدوس التاريخية " بمرحلتيه الأولى والثانية واطلعا على آخر المستجدات التي طرأت عليها .

ثم انتقل سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه إلى مراكز محافظة حريملاء حيث زار سموهما مركز القرينة .

وكان في استقبالهما محافظ حريملاء صنهات الدوسري ورئيس مركز القرينة فهد بن علي بن مطرب ، وشارك سموهما في العرضة التي اعدت احتفالاً بهذه الزيارة .

بعد ذلك انتقل سموهما إلى مركز ملهم وناقشا احتياجات مواطنيها ومن ثم افتتح سمو أمير منطقة الرياض مركز الرعاية الصحية الأولية بالمركز .

واطلع الأمير خالد بن بندر والأمير تركي بن عبدالله على التجهيزات الطبية وتجولا داخل اقسام المركز والتقيا بالطاقم الطبي فيما قام سموهما بزيارة لكتابة العدل وأطلعا على سير عملها وقدم رئيس كتابة العدل الشيخ عبدالله المشيقري موجزاً عن آلية العمل .

عقب ذلك انتقل سمو أمير الرياض وسمو نائبه الى عدد من المراكز التابعة لمحافظة ثادق والمحمل حيث قاما بزيارة مركز رويغب وكان في استقبالهما محافظ ثادق والمحمل تركي بن سعود الهزاني ورئيس مركز رويغب شنار بن محمد السهلي واستمع سموه لمطالبات واحتياجات الأهالي كما أطلع سموه على مشاريع المركز .

عقب ذلك زار الأمير خالد بن بندر والأمير تركي بن عبدالله مركز الصفٍرات وكان في استقبالهما رئيس المركز عبدالله بن إبراهيم السلامة وأطلعا على احتياجات المركز وآلية تنفيذ المشاريع الخدمية .

كما زار مركز رغبة وكان في استقبالهما رئيس المركز عبدالرحمن بن عبدالله الحايك واستمعا لكلمة الأهالي الذين ثمنوا هذه الزيارة ودورها في تحقيق النهضة التنموية للمركز، بعدها قاما بافتتاح مركز الرعاية الصحية الأولية برغبه وأطلعا على كافة التجهيزات والعيادات الطبية.

بعدها زار سموهما مركز رويضة السهول وكان في استقبالهما رئيس المركز سعد بن سعود بن مظهور وناقش سموه احتياجات المركز ومن ثم توجها الى مركز القصب التابع لمحافظة شقراء حيث كان في استقبالهما محافظ محافظة شقراء محمد بن سعود الهلال ورئيس مركز القصب سليمان القاسم وشرف سموهما حفل الأهالي بهذه المناسبة .

ومن ثم اطلع سموهما على قرية القصب القديمة واستمعا إلى شرح عن آلية تطويرها وإعادة بنائها .

وفي ذات السياق استكمل سموهما يوم أمس الجولة الاستطلاعية حيث بحثا احتياجات مركز مشاش السهول وكان في استقبالهما رئيس المركز سعود بن مبارك بن شعمل ، فيما تواصلت لقاءات سموه مع جمع من أهالي المراكز مستمعاً إلى مطالبهم ومتفقداً مشاريعهم الخدمية وملبياً احتياجاتهم .